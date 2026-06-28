37,4 Grad: Juni-Hitzerekord in der Steiermark

So heiß war es in der Steiermark im Juni noch nie. Am heutigen Sonntag wurden in Mooslandl 37, 4 Grad gemessen. Und drei weitere steirische Orte knackten heute ihren Hitzerekord.
„Es sind zwar nur 0,1 Grad mehr als im Juni 2019, aber ein Rekord ist es trotzdem“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet. Am Sonntag wurden in Mooslandl im Bezirk Liezen 37,4 Grad gemessen – so hoch war das Thermometer in der Steiermark bis jetzt im Juni noch nie gestiegen. Was die höchsten Temeperaturen betrifft kamen am Sonntag auch Hartberg mit 35,8 Grad und Leoben mit 35,7 Grad auf das Hitze-Podest.
Und drei steirische Orte konnten am Sonntag überhaupt einen neuen Hitzerekord aufstellen. In Kalwang hatte es 35,7 Grad – so viel wie noch nie! Auch in Murau (35,5 Grad) und Präbichl (32,5 Grad) war es so heiß wie noch nie!
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