37,4 Grad: Juni-Hitzerekord in der Steiermark

„Es sind zwar nur 0,1 Grad mehr als im Juni 2019, aber ein Rekord ist es trotzdem“, sagt Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet. Am Sonntag wurden in Mooslandl im Bezirk Liezen 37,4 Grad gemessen – so hoch war das Thermometer in der Steiermark bis jetzt im Juni noch nie gestiegen. Was die höchsten Temeperaturen betrifft kamen am Sonntag auch Hartberg mit 35,8 Grad und Leoben mit 35,7 Grad auf das Hitze-Podest.