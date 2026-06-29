Dornröschenschlaf vom Weissen Rössl 2028 beendet

Gutbürgerliche Küche, viele Stammgäste und klassische Wirtshausgespräche gibt es seit Anfang 2020 nicht mehr im „Weissen Rössl“ in Wiener Neustadt. Im Frühjahr 2028 soll die jahrhundertelange Gastwirtschafttradition im Alten Rathaus jedoch wieder aufgenommen werden.
Die umfassende Sanierung des historischen Gebäudes umfasst auch das Räumlichkeiten des Lokals „Weisses Rössl“ mit 87 Sitzplätzen innen plus Schanigarten am Hauptplatz. Und auch die Sanitäranlagen werden rundum erneuert.
All das soll einem künftigen Betreiber schmackhaft gemacht werden.
Historischer Gewölbekeller als Eventlocation
Besonderes Gustostückerl ist der Gewölbekeller, der zu einem Veranstaltungsraum umgebaut wird. Das Catering dafür obliegt dem zukünftigen Rössl-Betreiber.
Ausschreibung läuft bis 15. September
Und genau dieser wird bis 15. September exakt 12 Uhr mittags gesucht. Dann endet die Abgabefrist für „ein schlüssiges gastronomisches Gesamtkonzept für die zukünftige Nutzung des Standortes“. Auch beim wirtschaftlichen Nutzungsentwurf inklusive Miethöhe ist man seitens der Stadt Wiener Neustadt als Vermieter für Vorschläge offen.
Österreichische Küche mit modernen Akzenten
Genaue Vorstellungen gibt es für das kulinarische Angebot: Es soll „in seiner Grundausrichtung auf der österreichischen beziehungsweise Wiener Küche basieren und durch moderne sowie regionale Akzente ergänzt werden“.
Eröffnung für Frühjahr 2028 geplant
Übergeben wird das Lokal im Edelrohbau im Herbst 2027, eröffnen soll es ein paar Monate später. Neben dem Rathausstüberl „Colibri“ und dem „Restaurante Luigi“ soll dann auch im „Weissen Rössl“ wieder gekocht, geplaudert und die „außergewöhnliche Kombination aus historischer Atmosphäre und zentraler Innenstadtlage“ genossen werden.
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