Dornröschenschlaf vom Weissen Rössl 2028 beendet

Eröffnung für Frühjahr 2028 geplant

Übergeben wird das Lokal im Edelrohbau im Herbst 2027, eröffnen soll es ein paar Monate später. Neben dem Rathausstüberl „Colibri“ und dem „Restaurante Luigi“ soll dann auch im „Weissen Rössl“ wieder gekocht, geplaudert und die „außergewöhnliche Kombination aus historischer Atmosphäre und zentraler Innenstadtlage“ genossen werden.