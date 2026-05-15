„Fenster-Geschenk“ mit einer besonderen Erinnerung

Harte Fakten sind in Kommunalpolitik und Gemeindeverwaltung gefragt. Für Emotionen bleibt da oft wenig Platz. Doch es gibt sie auch hier, diese Momente der Menschlichkeit, die an den Herzen rühren. Auch wenn – oder gerade weil – es nur um eine alte Kinderzeichnung ging. Wie jüngst in Wiener Neustadt...