„Fenster-Geschenk“ mit einer besonderen Erinnerung

Harte Fakten sind in Kommunalpolitik und Gemeindeverwaltung gefragt. Für Emotionen bleibt da oft wenig Platz. Doch es gibt sie auch hier, diese Momente der Menschlichkeit, die an den Herzen rühren. Auch wenn – oder gerade weil – es nur um eine alte Kinderzeichnung ging. Wie jüngst in Wiener Neustadt...
Umgebaut wird das Alte Rathaus in Wiener Neustadt. Beim Tag der offenen Tür warf kürzlich auch Romana Tremmel-Kornberger, die über 20 Jahre dort gearbeitet hat, einen letzten Blick in ihr einstiges Büro – und machte eine Entdeckung: Ein bunter Fisch, den ihr Sohn vor 25 Jahren auf die Fensterscheibe gemalt hatte, war noch da.
Freude bereitet
Um seine Frau zu überraschen, bat Harald Tremmel den Bürgermeister um den alten Fensterflügel. Klaus Schneeberger stimmte sofort zu – und übergab persönlich das „Fenster-Geschenk“. Bei der Überreichung waren sich alle einig: „Das Alte Rathaus ist ein Gebäude mit Geschichte. Aber vor allem ein Gebäude, das viele ganz persönliche Erinnerungen in sich trägt.“
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