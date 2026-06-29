Botschafterin geht: „Lindsay, we will miss you!“

„We’ll meet again, wir werden einander wiedersehen“, versprach die im weiten Land so beliebte Vertreterin Ihrer Majestät, die britische Botschafterin Lindsay Skoll, als Landeschefin Johanna Mikl-Leitner im Palais Niederösterreich ein letztes Mal zum Tee und auf ein Gläschen Veltliner bat.
Drei Jahre lang hatte Lindsay Skoll auf herzerfrischende Art begeistert und sich – wie sie mit einer Träne in den Augen versicherte –in Austria, aber ganz besonders in Niederösterreich, verliebt: „Ein herrliches Land mit einer wunderbaren, weltmännischen Landeshauptfrau, die mir zur Freundin geworden ist.“
Besondere Erinnerungen an Niederösterreich
Was Lindsay besonders in Erinnerung bleibt: Die Garten Tulln, Kirchstetten, wo sie mit Mikl-Leitner und dem britisch-stämmigen Redakteur dieser Zeilen am Grab des berühmten anglo-amerikanischen Dichters W. H. Auden einen Kranz niederlegte sowie das stille Gedenken am Sarkophag einer Urahnin von Queen Elizabeth im Stift Lilienfeld.
„Lindsay, wenn du diese Zeilen als Dekanin der Universität Oxford (der ersten Frau in dieser Position seit dem 17. Jahrhundert) liest, denk dran: Wir alle vermissen dich hier!“
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