Britische Botschafterin: „Trauer ist unermesslich“

Was hat die Größe der Queen ausgemacht? Warum wird sie so sehr fehlen?

Ihre Hingabe und ihr Einsatz hat Generationen von Menschen in aller Welt inspiriert. Wie viele andere war ich mein Leben lang immer wieder von ihrer Energie, ihrer Ausdauer und Prinzipientreue beeindruckt. Wenn es darum geht, den Dienst am eigenen Land über alles zu stellen, gibt es kein größeres Vorbild als die Queen. Ihr Pflichtbewusstsein bis zur letzten Stunde und ihr Dienst an ihrem Volk waren beispiellos.