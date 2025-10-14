Kritik an Kampus nach Neuformierung der Grazer SPÖ

Die Grazer SPÖ stellt sich neu auf: Nachdem man bei der letzten Wahl auf unter zehn Prozent abgestürzt ist, hat Parteichefin Doris Kampus den roten Apparat kräftig umgekrempelt und setzt gleich mehrere bekannte Namen quasi vor die Tür. Dafür wird sie nun scharf kritisiert.
Nur etwas mehr als 11.000 Wähler konnte die einst so stolze Sozialdemokratie beim letzten Urnengang in Graz 2021 überzeugen – mit blamablen 9,52 Prozent erreichte die ehemalige Bürgermeisterpartei einen neuen Tiefpunkt. Im Vorjahr übernahm Ex-Landesrätin Doris Kampus den Vorsitz des glücklosen Michael Ehmann. Bei der Vorstandssitzung am Montag präsentierte sie nun ihr Team, das für die SPÖ wieder einen Sitz im Stadtsenat erobern soll.
Neben Kampus haben noch Klubobfrau Daniela Schlüsselberger, Patrick Trabi, Gerald Schobegger und Edith Fuchsbichler einen Fixplatz. Leer gingen überraschend die aktuellen Gemeinderäte Anna Robosch, Manuel Lenartitsch und Arsim Gjergji aus. Letzterer zog daraufhin seine Kandidatur enttäuscht zurück, vor allem die Art und Weise der Kommunikation stößt sauer auf: „Doris Kampus hat mir in einem Vieraugengespräch versichert, dass ich auf einen der ersten fünf Plätze komme. Nach der Vorstandssitzung hat sie dann kommentarlos die Liste vorgelegt. Mit mir hat‘s nie ein persönliches Gespräch gegeben. Das ist für mich ein unprofessionelles Vorgehen“, schüttelt der bekannte Gastronom den Kopf.
„Ich hab wirklich alles versucht, weil mir die Stadt am Herzen liegt – gegen den Parteiapparat hab ich aber nie eine Chance gehabt. Offenbar war das, was ich in den letzten zwei Jahren geleistet habe, für die SPÖ zu wenig. Aber so kann ich mich jetzt wenigstens auf meine Familie und meine Geschäfte konzentrieren“, legt Gjergji im Gespräch mit der „Krone“ nach.
