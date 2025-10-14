Kritik an Kampus nach Neuformierung der Grazer SPÖ

Neben Kampus haben noch Klubobfrau Daniela Schlüsselberger, Patrick Trabi, Gerald Schobegger und Edith Fuchsbichler einen Fixplatz. Leer gingen überraschend die aktuellen Gemeinderäte Anna Robosch, Manuel Lenartitsch und Arsim Gjergji aus. Letzterer zog daraufhin seine Kandidatur enttäuscht zurück, vor allem die Art und Weise der Kommunikation stößt sauer auf: „Doris Kampus hat mir in einem Vieraugengespräch versichert, dass ich auf einen der ersten fünf Plätze komme. Nach der Vorstandssitzung hat sie dann kommentarlos die Liste vorgelegt. Mit mir hat‘s nie ein persönliches Gespräch gegeben. Das ist für mich ein unprofessionelles Vorgehen“, schüttelt der bekannte Gastronom den Kopf.