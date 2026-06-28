Gespann zu spät bemerkt: Wohnwagen kollidierten

Zu einem heftigen Unfall kam es am Sonntagvormittag auf der Lofererstraße in Waidring (Tiroler Bezirk Kitzbühel)! Ein 78-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Wohnmobil auf die Gegenfahrbahn und kollidierte ausgerechnet mit einem weiteren Wohnwagen. Dabei kippte das Fahrzeug um.