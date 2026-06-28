Gespann zu spät bemerkt: Wohnwagen kollidierten

Zu einem heftigen Unfall kam es am Sonntagvormittag auf der Lofererstraße in Waidring (Tiroler Bezirk Kitzbühel)! Ein 78-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Wohnmobil auf die Gegenfahrbahn und kollidierte ausgerechnet mit einem weiteren Wohnwagen. Dabei kippte das Fahrzeug um.
Zum spektakulären Zusammenstoß kam es kurz vor 9 Uhr auf der Loferer Straße im Gemeindegebiet von Waidring. Ein 78-jähriger Einheimischer dürfte im Bereich einer Kreuzung ein herannahendes Wohnwagengespann eines 60-jährigen Einheimischen zu spät bemerkt haben.
Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 78-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Trotz des Manövers kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.
Das Fahrzeug des 60-Jährigen geriet ins Schleudern und kippte nach rund 100 Metern um und landete auf der Fahrbahn. Die beiden Unfalllenker sowie deren Ehefrauen, die in den jeweiligen Fahrzeugen mitfuhren, blieben zum Glück unverletzt.
Durch den Unfall war die Straße für rund eine Stunde nur eingeschränkt passierbar. Während der Bergung des umgekippten Fahrzeuges wurde die Straße für eine halbe Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.