Teamchef rechnet mit der XXL-WM ab: „Mindert Wert“

Mit vier Punkten in der starken Gruppe mit England, Kroatien und Panama kam Ghana als drittbester Gruppendritter mit vier Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis recht sicher weiter. „Das Beste an diesem Spiel ist das, was wir aus dem Spiel gelernt haben. Wir lernen eine Menge im Hinblick auf unsere Entwicklung, unseren Fortschritt“, sagte Trainer Carlos Queiroz nach der 1:2-Niederlage gegen Kroatien. „Wir haben ein klares Bild von der Leistung einiger Spieler und wissen, was wir in den nächsten Spielen anders machen können.“ Am Freitag geht‘s im Sechzehntelfinale in Kansas City gegen Kolumbien.