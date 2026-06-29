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Teamchef rechnet mit der XXL-WM ab: „Mindert Wert“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 04:59
Ghana-Nationaltrainer Carlos Queiroz ist mit dem neuen Format nicht zufrieden.
Ghana-Nationaltrainer Carlos Queiroz ist mit dem neuen Format nicht zufrieden.(Bild: AFP/DAN MULLAN)
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Von Kärntner Krone

Als Teamchef von Ghana schaffte es Ex-Real-Coach Carlos Queiroz als Gruppendritter in die Zwischenrunde. Am neuen XXL-Format mit 48 Teams findet der 73-Jährige aber wenig Gefallen: „Es mindert den Wert dieses Fußball-Spektakels. Wenn sich so viele Teams qualifizieren können, ist es dann noch etwas Besonderes?“

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Mit vier Punkten in der starken Gruppe mit England, Kroatien und Panama kam Ghana als drittbester Gruppendritter mit vier Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis recht sicher weiter. „Das Beste an diesem Spiel ist das, was wir aus dem Spiel gelernt haben. Wir lernen eine Menge im Hinblick auf unsere Entwicklung, unseren Fortschritt“, sagte Trainer Carlos Queiroz nach der 1:2-Niederlage gegen Kroatien. „Wir haben ein klares Bild von der Leistung einiger Spieler und wissen, was wir in den nächsten Spielen anders machen können.“ Am Freitag geht‘s im Sechzehntelfinale in Kansas City gegen Kolumbien.

Für Ghana geht‘s am Freitag im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien weiter.
Für Ghana geht‘s am Freitag im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien weiter.(Bild: EPA/WILL OLIVER)

Viele Teams dabei
Doch am Turniermodus will der erfahrene Coach (war Cheftrainer bei Real Madrid und „Co“ unter Sir Alex Ferguson bei Manchester United) nicht wirklich Gefallen finden. „Es ist fraglich, ob die Erweiterung auf 48 Teams die WM aufgewertet hat. Die hohe Zahl der Mannschaften, die sich für dieses Turnier qualifizieren können, kann die Weltmeisterschaft zu etwas Gewöhnlichem und Vulgärem machen – etwas hat einen besonderen Wert, wenn es selten ist“, sagt der 73-Jährige, der als Trainer seine fünfte WM bestreitet und Ghana erst im April übernommen hat.

Zitat Icon

Es ist fraglich, ob die Erweiterung auf 48 Teams die WM aufgewertet hat. Etwas hat einen besonderen Wert, wenn es selten ist – jetzt ist fast jeder dabei.

Ghana-Teamchef Carlos Queiroz

Afrika sehr stark
Dabei hat kein Kontinent mehr von der Aufstockung profitiert als Afrika – von den zehn angetretenen Teams schafften es neun auch in die Zwischenrunde. Einzig Tunesien flog ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von -10 raus. Queiroz: „Aber selbst die Qualifikationsspiele in Europa und Afrika verlieren allmählich an Bedeutung, weil ja fast alle qualifiziert sind. Die Spannung wird aus der Qualifikation genommen.“

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Format überprüfen?
Für den Trainer-Routinier müsse das Format überprüft werden: „Die WM muss so organisiert sein, dass die Qualifikation ernsthaft, hart und wettbewerbsfähig bleibt. Die Spieler haben auch in den Vereinen lange Saisonen und eine hohe Belastung – das muss berücksichtigt werden. Es sind viele kleine Details, die in Zukunft sorgfältig untersucht werden müssen.“

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