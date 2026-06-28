A Dream Move by the ÖFB
Sabitzer Up Front: Herzog “Couldn’t Care Less”
A dream play by the ÖFB team! With a clinical finish, Marcel Sabitzer put the Red-White-Red ahead 2-1 in the decisive World Cup group stage match against Algeria, thereby overtaking legend Andreas Herzog on the all-time scoring list.
“He’s passed me, but I don’t care one bit,” said expert Andreas Herzog, who was serving as a co-commentator for ORF. With his 27th goal for the national team, Marcel Sabitzer has left the “Krone” columnist—who scored 26 goals for the national team—behind.
“A truly dream finish”
It was a magnificent play by the ÖFB team in the 55th minute: Konrad Laimer broke through well on the right side and played a perfect pass into the middle, where Sabitzer ran in and blasted the ball into the right corner. “A truly dream finish by Sabi,” Herzog raved.
Shortly after, the equalizer came
But the celebration over the goal didn’t last long. Just five minutes later, Riyad Mahrez scored the equalizer for Algeria, making it 2–2. And once again, it was far too easy. In the end, it didn’t matter—after the thrilling 3–3 draw, Austria is through to the knockout stage.
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