Heiße Qual für Wildtiere in Feld, Flur und Wald

Wenn die Sonne vom Himmel brennt und die Böden und Wasserstellen austrocknen, dann kann das auch zur Lebensgefahr für Insekten, Amphibien und Wildtiere werden. Sie setzen auf die Abend- und Nachtstunden. Rücksichtnahme seitens des Menschen ist geboten und ein Durchstreifen der Wälder zu vermeiden.
„Durch die anhaltende Sonnenglut trocknen auch die allerletzten Lebensräume von Fröschen, Amphibien und auch so manchem Wasserinsekt aus“, seufzt WWF-Aktivist Christian Pichler. Seine Sorgen umfassen auch dürstende Singvögel, Schmetterlinge und sogar Wildbienen. Es brauche daher eine konsequente Renaturierung und einen Stopp der gnadenlosen Bodenversiegelung.
Erderwärmung mit Schnellballeffekt
Ökologisch sei die immer intensivere Erderwärmung eine Umweltkatastrophe. Pichler: „Wenn jetzt die Kaulquappen zu Millionen sterben, raubt das auch den Störchen die spätere Froschbeute. Durch das Insektensterben finden die Jungvögel weniger Nahrung!
Wildtiere in ihrem Lebensraum nicht stören
„Die kühleren Abend- und Nachtstunden sind für viele Tierarten die wichtigste Aktivitätszeit. Rehe, Hirsche, Hasen und zahlreiche andere Wildtiere verlassen dann ihre Einstände, um Nahrung aufzunehmen. Wer Erholung und Abkühlung am Abend sucht, findet diese auch am Waldrand und auf schattigen Wegen. Ein spätes Durchstreifen abgelegener Waldbereiche sollte vermieden werden, um unnötige Störungen der Tiere in ihrem Lebensraum zu verhindern“, appelliert der Präsident „Land& Forstbetriebe“ Konrad Mylius aus Haag.
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