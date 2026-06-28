Heiße Qual für Wildtiere in Feld, Flur und Wald

Wildtiere in ihrem Lebensraum nicht stören

„Die kühleren Abend- und Nachtstunden sind für viele Tierarten die wichtigste Aktivitätszeit. Rehe, Hirsche, Hasen und zahlreiche andere Wildtiere verlassen dann ihre Einstände, um Nahrung aufzunehmen. Wer Erholung und Abkühlung am Abend sucht, findet diese auch am Waldrand und auf schattigen Wegen. Ein spätes Durchstreifen abgelegener Waldbereiche sollte vermieden werden, um unnötige Störungen der Tiere in ihrem Lebensraum zu verhindern“, appelliert der Präsident „Land& Forstbetriebe“ Konrad Mylius aus Haag.