Millionenflop meldete sich bei Sturm wieder zurück

Vizemeister Sturm startete mit einem 5:0-Testspielsieg gegen NS Mura in die Vorbereitung. In Premstätten zeigte auch der ein oder andere Spieler auf, der längst abgemeldet war. Sonntag geht‘s für die Grazer ins Camp nach Irdning.
Den Trefferreigen gegen die Slowenen eröffnete Neuzugang Simon Seidl – der Ex-Linzer traf für die Schwarz-Weißen gleich im Doppelpack. Neben Seidl stand auch Ex-Hartberg-Kapitän Jürgen Heil in der ersten Startelf der Saison von Cheftrainer Fabio Ingolitsch. Youngster Bastian Maierhofer stellte in Hälfte zwei auf 3:0, ehe sich ein einst Ausgemusterter vom Abstellgleis zurückmeldete: Stürmer Szymon Wlodarczyk köpfte zum 4:0 ein. Der Pole, der bei Sturm noch nicht durchstarten konnte, war zuletzt nach Italien und Holland verliehen. Das finale 5:0 im Test markierte mit Petar Petrovic per Volley ins Kreuzeck auch ein Neuzugang. Auch Neo-Tormann Ammar Helac bekam wie Rückkehrer Emran Soglo Einsatzminuten. Alles in allem sah Coach Ingolitsch einen ansprechenden ersten Testlauf des Vizemeisters.
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