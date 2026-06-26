Millionenflop meldete sich bei Sturm wieder zurück

Den Trefferreigen gegen die Slowenen eröffnete Neuzugang Simon Seidl – der Ex-Linzer traf für die Schwarz-Weißen gleich im Doppelpack. Neben Seidl stand auch Ex-Hartberg-Kapitän Jürgen Heil in der ersten Startelf der Saison von Cheftrainer Fabio Ingolitsch. Youngster Bastian Maierhofer stellte in Hälfte zwei auf 3:0, ehe sich ein einst Ausgemusterter vom Abstellgleis zurückmeldete: Stürmer Szymon Wlodarczyk köpfte zum 4:0 ein. Der Pole, der bei Sturm noch nicht durchstarten konnte, war zuletzt nach Italien und Holland verliehen. Das finale 5:0 im Test markierte mit Petar Petrovic per Volley ins Kreuzeck auch ein Neuzugang. Auch Neo-Tormann Ammar Helac bekam wie Rückkehrer Emran Soglo Einsatzminuten. Alles in allem sah Coach Ingolitsch einen ansprechenden ersten Testlauf des Vizemeisters.