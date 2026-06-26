Alkoholisierter 18-Jähriger stürzte mit Motorrad

Am Donnerstag gegen 17.40 war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Harter Straße im Grazer Bezirk Straßgang unterwegs. Beim Überqueren von Bahngleisen dürfte das Hinterrad des Motorrads die Bodenhaftung verloren haben, woraufhin der junge Mann zu Sturz kam. In der Folge rutschte er etwa 30 Meter auf der Fahrbahn entlang.