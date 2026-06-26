Alkoholisierter 18-Jähriger stürzte mit Motorrad

Donnerstagabend kam ein 18-Jähriger in Graz mit seinem Motorrad zu Sturz. Der junge Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Der Probeführerschein wurde ihm abgenommen.
Am Donnerstag gegen 17.40 war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Harter Straße im Grazer Bezirk Straßgang unterwegs. Beim Überqueren von Bahngleisen dürfte das Hinterrad des Motorrads die Bodenhaftung verloren haben, woraufhin der junge Mann zu Sturz kam. In der Folge rutschte er etwa 30 Meter auf der Fahrbahn entlang.
Alkoholisiert und mit Probeführerschein unterwegs
Ein Anrainer bemerkte den Vorfall und verständigte die Einsatzkräfte. Der 18-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Graz eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholtest ergab eine leichte Alkoholisierung. Der Probeführerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.
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