So teuer ist der Sprung ins kühle Nass

Hier ist übrigens auch der Eintritt für Erwachsene am teuersten. Rund zehn Euro kostet eine Tageskarte am See. Das teuerste Schwimmbad ist das Sportzentrum Kapfenberg. Erwachsene bezahlen hier rund 10,50 Euro, wobei der Eintritt auch den Zutritt zum Hallenbad beinhaltet. Am billigsten baden Erwachsene im Freibad in Kindberg: Drei Euro kostet die Abkühlung hier.