Orange Hitzewarnung für mehrere Bezirke in Tirol

Ganz Österreich schwitzt und stöhnt unter der derzeitigen Hitzewelle. Für die Tiroler Landeshauptstadt gab die GeoSphere Austria ab Mittwoch eine orange Hitzewarnung aus. Ab Donnerstag gilt sie auch für die Bezirke Innsbruck-Land, Schwaz und Kufstein.
„Bereits in den letzten Tagen wurden in Tirol laufend Tageshöchstwerte über 30 Grad Celsius gemessen. Vor allem der urbane Raum – insbesondere der Ballungsraum Innsbruck – ist stark von der Hitzeperiode betroffen“, informierte das Land in einer Aussendung.
Für Samstag erwartet die GeoSphere Austria Spitzenwerte von bis zu 38 Grad Celsius in Innsbruck.
Land appelliert an Eigenverantwortung
Vor allem für ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere und gesundheitlich vorbelastete Personen stellen die schweißtreibenden Temperaturen eine Gefahr dar. Das Land Tirol appelliert daher an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und erinnert an wichtige Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze.
„Hitzephasen keine Ausnahme mehr“
„Hitzephasen sind längst keine Ausnahme mehr, sondern eine gesundheitliche Herausforderung, auf die wir uns vermehrt einstellen müssen. Für viele Menschen können Temperaturen über 30 Grad schnell zur Belastungsprobe werden. Wer allerdings rechtzeitig vorsorgt, ausreichend trinkt und auf die Warnsignale seines Körpers achtet, kann sein persönliches Gesundheitsrisiko deutlich reduzieren. Einige einfache Tipps helfen dabei, gesund durch die heißen Tage zu kommen“, erinnert Tirols Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele.
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