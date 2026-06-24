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Bis 38 Grad erwartet

Orange Hitzewarnung für mehrere Bezirke in Tirol

Tirol
24.06.2026 15:00
Bis Samstag werden bis zu 38 Grad in Tirol erwartet.
Bis Samstag werden bis zu 38 Grad in Tirol erwartet.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ganz Österreich schwitzt und stöhnt unter der derzeitigen Hitzewelle. Für die Tiroler Landeshauptstadt gab die GeoSphere Austria ab Mittwoch eine orange Hitzewarnung aus. Ab Donnerstag gilt sie auch für die Bezirke Innsbruck-Land, Schwaz und Kufstein.

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„Bereits in den letzten Tagen wurden in Tirol laufend Tageshöchstwerte über 30 Grad Celsius gemessen. Vor allem der urbane Raum – insbesondere der Ballungsraum Innsbruck – ist stark von der Hitzeperiode betroffen“, informierte das Land in einer Aussendung. 

Für Samstag erwartet die GeoSphere Austria Spitzenwerte von bis zu 38 Grad Celsius in Innsbruck. 

Land appelliert an Eigenverantwortung
Vor allem für ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere und gesundheitlich vorbelastete Personen stellen die schweißtreibenden Temperaturen eine Gefahr dar. Das Land Tirol appelliert daher an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und erinnert an wichtige Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze.

Verhaltenstipps bei Hitze

  • Gesunder Wasserhaushalt: Trinken Sie ausreichend, regelmäßig und abwechslungsreich. Getränke wie Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte eignen sich besonders gut.
  • Leichter Sommerspeiseplan: Essen Sie viel wasserreiches Obst und leichte Kost wie gedünstetes Gemüse.
  • Kurzfristige Kühlung: Kühlen Sie Kopf, Nacken, Hände und Füße mit feuchten Umschlägen, einer kalten Dusche oder kühlenden Wassersprays.
  • Vorsicht statt Nachsicht: Bleiben Sie aufmerksam und achten Sie auf Symptome wie Schwindel, Benommenheit, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskelschmerzen, Erschöpfung oder verschwommenes Sehen. Diese deuten auf eine Überhitzung hin und können auch lange nach dem Aufenthalt in der Hitze auftreten. Bei Medikamenten sollte auf die richtige Lagerung geachtet werden. Starke Temperaturschwankungen können die Wirksamkeit einzelner Medikamente beeinflussen.
  • Erste Hilfe im Ernstfall: Bei allen hitzebedingten Notfällen ist Erste Hilfe wesentlich: Begeben Sie sich in den Schatten, kühlen Sie den Körper mit feuchten Tüchern und trinken Sie ausreichend! Wenn notwendig, setzen Sie auch einen Notruf ab!

„Hitzephasen keine Ausnahme mehr“
„Hitzephasen sind längst keine Ausnahme mehr, sondern eine gesundheitliche Herausforderung, auf die wir uns vermehrt einstellen müssen. Für viele Menschen können Temperaturen über 30 Grad schnell zur Belastungsprobe werden. Wer allerdings rechtzeitig vorsorgt, ausreichend trinkt und auf die Warnsignale seines Körpers achtet, kann sein persönliches Gesundheitsrisiko deutlich reduzieren. Einige einfache Tipps helfen dabei, gesund durch die heißen Tage zu kommen“, erinnert Tirols Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele.

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