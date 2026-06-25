Mutige Gegenwehr vereitelte Handtaschenraub

Schockmoment für eine 41-jährige Tirolerin am Mittwochabend: Zwei bislang unbekannte junge Frauen sollen versucht haben, ihr auf offener Straße in Kufstein die Handtasche zu entreißen. Als sich das Opfer lautstark wehrte, wurde es zu Boden gestoßen. Die Täterinnen flüchteten ohne Beute. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.