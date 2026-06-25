Mutige Gegenwehr vereitelte Handtaschenraub

Schockmoment für eine 41-jährige Tirolerin am Mittwochabend: Zwei bislang unbekannte junge Frauen sollen versucht haben, ihr auf offener Straße in Kufstein die Handtasche zu entreißen. Als sich das Opfer lautstark wehrte, wurde es zu Boden gestoßen. Die Täterinnen flüchteten ohne Beute. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 20.20 Uhr in der Willy-Graf-Straße in Kufstein. Nach Angaben der Polizei wurde die 41-jährige Österreicherin auf dem Gehsteig plötzlich von zwei ihr unbekannten Frauen angegriffen.
„Eine der Verdächtigen versuchte dabei, die Handtasche der Frau an sich zu nehmen“, heißt es seitens der Polizei. Das Opfer setzte sich jedoch entschlossen zur Wehr und machte lautstark auf die Situation aufmerksam.
Täterinnen flüchteten ohne Beute
Daraufhin sollen die beiden Angreiferinnen die Frau zu Boden gestoßen haben. Trotz des gewaltsamen Vorgehens gelang es ihnen nicht, die Handtasche zu erbeuten. Die beiden jungen Frauen ergriffen schließlich die Flucht und verschwanden in unbekannte Richtung. Die 41-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.
Zeugen gesucht
Die Polizeiinspektion Kufstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die beiden Frauen hatten lange dunkle Haare und waren beide mit einem weißen Oberteil bekleidet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/7210-100 entgegengenommen.
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