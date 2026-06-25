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Too hot for the road! Traffic jam due to heat damage

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25.06.2026 11:12
The concrete slabs on the Westautobahn have buckled.
The concrete slabs on the Westautobahn have buckled.(Bild: Asfinag)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Even the highway in Salzburg has gotten too hot! On Thursday morning, heat damage occurred on the roadway between Salzburg-Nord and the Söllheim rest stop. Repairs will take all day.

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Due to the high temperatures, the joints between the concrete slabs on the Westautobahn near Salzburg-Nord have buckled. One lane must be closed for the repair work. As a result, only one lane is open to traffic heading toward Vienna.

Significant delays are expected
The traffic jam currently extends back to the trade fair grounds, with travel times increased by half an hour. “It should be repaired by tomorrow morning at the latest,” says Asfinag spokesperson Christoph Pollinger. However, significant delays are expected during evening rush hour.

The concrete slabs on the Westautobahn have buckled.
The concrete slabs on the Westautobahn have buckled.(Bild: Asfinag)

“We’re conducting more frequent inspection runs”
Background: The concrete slabs on the highway are laid with expansion joints; in very high heat, these joints can expand. This can lead to spalling, causing the roadway to bulge. That is exactly what happened at Salzburg-Nord. The section must then be closed and repaired.

“Our employees are out on the road as a preventive measure. We’re conducting more frequent inspection runs,” reports Asfinag spokesperson Christoph Pollinger in light of the current heat wave.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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