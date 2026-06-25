Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung um Widmungen

Verkehrsfluss wird genau unter die Lupe genommen

Niederösterreich
25.06.2026 15:00
Ein Teil des Grundstücks angrenzend ans Regenbogental und bei der Wiesengasse könnte ebenfalls ...
Ein Teil des Grundstücks angrenzend ans Regenbogental und bei der Wiesengasse könnte ebenfalls in Bauland umgewidmet werden. Die Bürgerliste Leobersdorf Jetzt stellt dazu Fragen in den Raum.(Bild: NEOS/Husar)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Aufregung im Gemeinderat Leobersdorf: Eine Widmung soll ohne öffentlich aufliegendem Verkehrsplan durchgeführt werden. Der Ortschef winkt aber ab: „Eins nach dem anderen!“ Ein Verkehrsgutachten liegt bereits auf der Gemeinde vor, ein zweites ist laut Land NÖ noch in Ausarbeitung.

0 Kommentare

Flächenwidmungen werden in Leobersdorf spätestens seit dem Verkauf des einstigen KZ-Areals mit Argusaugen beobachtet. Aktuell ortet Gemeinderat Christian Husar von der Liste Leobersdorf Jetzt, fehlende Informationen rund um zwei Gebiete: „Ein fertiges Verkehrsgutachten wird der Bevölkerung vorenthalten!“

NEOS-Abgeordneter Christoph Müller (l.) und Gemeinderat Christian Husar von der Bürgerliste ...
NEOS-Abgeordneter Christoph Müller (l.) und Gemeinderat Christian Husar von der Bürgerliste Leobersdorf Jetzt.(Bild: NEOS/Husar)
Lesen Sie auch:
In diesem Lager in Leobersdorf, einer Zweigstelle des KZ Mauthausen, waren etwa 400 ...
„Nicht schutzwürdig“
Keine Gedenkstätte für ehemaliges NS-Lager
25.08.2025

Anfrage beim Land NÖ
Schützenhilfe bekommt er vom NEOS-Abgeordneten Christoph Müller: „Wenn ein Verkehrsgutachten die Grundlage für eine weitreichende Umwidmung ist, dann muss es auch öffentlich zugänglich sein.“

Gemeinsam brachten sie beim Land NÖ eine Anfrage und eine Aufsichtsbeschwerde ein. Bürgermeister Andreas Ramharter dazu: „Das Gutachten des Gemeindeplaners ist auf der Gemeinde einsehbar.“

Zitat Icon

„Das Gutachten des Gemeindeplaners liegt am Gemeindeamt auf und ist einsehbar. Die Aussage ist, dass es zu keinen Verkehrsbelastungen kommen wird.“

Bürgermeister Andreas Ramharter

Zweites Gutachten in Ausarbeitung
Die Veröffentlichung des zweiten Gutachtens eines weiteren Planers ist derzeit nicht vorgesehen, da „diese Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist“, erklärt Straßenbaudirektor-Stellvertreter Christof Dauda. Dieses stehe nicht ausschließlich in Zusammenhang mit gegenständlichen Umwidmungsverfahren in Leobersdorf – sondern gemeinsam mit anderen Gemeinden.

Lesen Sie auch:
Reinhard Dungel, Harald Sorger und Christian Husar von der Liste „Leobersdorf JETZT“ fordern die ...
Zu viele Umwidmungen?
Ja zu Wachstum, aber Angst vor Verkehrslawine
21.05.2026

Kein Punkt in Gemeinderatssitzung
Umwidmungen seien in der heutigen Gemeinderatssitzung kein Thema, so der Ortschef: „Erst werden Stellungnahmen der Bürger bearbeitet, dann kommt alles in den Bauausschuss, beschlossen wird im Gemeinderat, geprüft vom Land.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
25.06.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
202.480 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
124.526 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.777 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1283 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1155 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
974 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf