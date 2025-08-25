Keine Gedenkstätte für ehemaliges NS-Lager

Bundesdenkmalamt sieht keinen Grund für „Schutz“

Massive Kritik daran übt Günter Lessig von der Lokalinitiative NS-Zwangsarbeit Leobersdorf, vor allem auch am Bundesdenkmalamt (BDA). Denn dieses habe keine weiteren Einwände gegen die Pläne erhoben. „Aus derzeitiger Sicht sind diese Reste – auch im Vergleich mit anderen ehemaligen, archäologisch feststellbaren Lagern, nicht ausreichend, um sie unter Denkmalschutz zu stellen“, heißt es von Seiten des BDA. „Die Errichtung der großvolumigen Gewerbehallen soll lediglich archäologisch begleitet werden“, klagt Lessig.