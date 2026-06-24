150 Gramm Koks: Für Tiroler klickten Handschellen

Auf eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck muss sich ein Einheimischer (64) in Osttirol gefasst machen. In seiner Wohnung fanden Polizeibeamte insgesamt 150 Gramm Kokain. Der 64-Jährige wurde festgenommen.
Im Zuge von Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz führte die Polizei am Mittwoch bei dem 64-Jährigen eine Hausdurchsuchung durch. In den Räumlichkeiten entdeckten die Beamten in Summe 150 Gramm Kokain.
Für den 64-Jährigen klickten umgehend die Handschellen. „Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck folgt noch“, so die Ermittler abschließend.
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