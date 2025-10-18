Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liebste zeigt Ring

Vergara-Ex Joe Manganiello hat sich wieder verlobt

Society International
18.10.2025 13:52
Nach dem Ehe-Aus mit Sofía Vergara wagt Joe Manganiello jetzt einen Neuanfang.
Nach dem Ehe-Aus mit Sofía Vergara wagt Joe Manganiello jetzt einen Neuanfang.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Joe Manganiello wagt nach dem Ehe-Aus mit Sofía Vergara nun einen Neuanfang: Der 48-Jährige hat sich mit seiner Freundin, Schauspielerin Caitlin O‘Connor, verlobt. 

0 Kommentare

Auf Instagram machte das Paar die frohe Botschaft öffentlich. Auf einem Selfie, für das beide in die Kamera lachen, halt O‘Connor stolz ihren Verlobungsring in die Kamera.

Dass die Verlobung schon einige Monate her ist, das verriet die Bild-Unterschrift. In der hieß es nämlich schlicht: „24. Juni 2025.“

Sehen Sie hier die Verlobungsverkündung von Joe Manganiello und Caitlin O‘Connor:

Vorfreude auf gemeinsame Zukunft
Damit bestätigt das Promi-Paar, was bereits gemunkelt wurde. Denn „TMZ“ hatte zuvor von der Verlobung des „Magic Mike“-Darstellers mit der 36-Jährigen berichtet.

Wie es hieß, habe der Schauspieler sie bei einem Auftritt beim San Diego Film Festival am Donnerstag als seine Verlobte vorgestellt, als er seinen Preis auf der Bühne entgegengenommen hatte, und ihr für ihre Liebe und Unterstützung gedankt. Ein Insider verriet „TMZ“ zudem, dass sich das Paar sehr auf den neuen Lebensabschnitt freue.

Ehe wegen Kinderwunschs zerbrochen?
Manganiello war von 2015 bis 2024 mit Sofía Vergara verheiratet. Wenige Monate nach der Trennung im Jahr 2023 erklärte die Latina in einem Interview, zum Ehe-Aus sei es gekommen, weil ihr Ex Kinder, sie aber „keine alte Mutter“ sein wollte.

Lesen Sie auch:
Sofía Vergara machte ihre Fans mit sexy Throwback-Fotos glücklich.
Mega-Kurven im Urlaub
Sofía Vergara sorgt bei Fans für Schnappatmung
10.10.2025

Ein Vorwurf, den der Schauspieler später entschieden von sich wies: „Ich habe ihr geschworen, dass ich sie nicht verlasse, wenn es nicht klappt. Und das habe ich nicht.“ Am Ende hätten er und Vergara sich einfach „auseinandergelebt“.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.796 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
95.710 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
95.387 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Society International
Liebste zeigt Ring
Vergara-Ex Joe Manganiello hat sich wieder verlobt
So sexy wie nie!
Jennifer Lawrence: Sideboob-Blitzer am Red Carpet
Gegen Vorteile
Polizisten sollen Bushido privat betreut haben
Sexy im Bikini
Halle Berry: So bleibt sie jugendlich schön & fit
Im Urlaub erwischt
Liebt Emma Watson etwa diesen Tech-Millionär?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf