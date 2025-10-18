Vergara-Ex Joe Manganiello hat sich wieder verlobt

Joe Manganiello wagt nach dem Ehe-Aus mit Sofía Vergara nun einen Neuanfang: Der 48-Jährige hat sich mit seiner Freundin, Schauspielerin Caitlin O‘Connor, verlobt.
Auf Instagram machte das Paar die frohe Botschaft öffentlich. Auf einem Selfie, für das beide in die Kamera lachen, halt O‘Connor stolz ihren Verlobungsring in die Kamera.
Dass die Verlobung schon einige Monate her ist, das verriet die Bild-Unterschrift. In der hieß es nämlich schlicht: „24. Juni 2025.“
Sehen Sie hier die Verlobungsverkündung von Joe Manganiello und Caitlin O‘Connor:
Vorfreude auf gemeinsame Zukunft
Damit bestätigt das Promi-Paar, was bereits gemunkelt wurde. Denn „TMZ“ hatte zuvor von der Verlobung des „Magic Mike“-Darstellers mit der 36-Jährigen berichtet.
Wie es hieß, habe der Schauspieler sie bei einem Auftritt beim San Diego Film Festival am Donnerstag als seine Verlobte vorgestellt, als er seinen Preis auf der Bühne entgegengenommen hatte, und ihr für ihre Liebe und Unterstützung gedankt. Ein Insider verriet „TMZ“ zudem, dass sich das Paar sehr auf den neuen Lebensabschnitt freue.
Ehe wegen Kinderwunschs zerbrochen?
Manganiello war von 2015 bis 2024 mit Sofía Vergara verheiratet. Wenige Monate nach der Trennung im Jahr 2023 erklärte die Latina in einem Interview, zum Ehe-Aus sei es gekommen, weil ihr Ex Kinder, sie aber „keine alte Mutter“ sein wollte.
Ein Vorwurf, den der Schauspieler später entschieden von sich wies: „Ich habe ihr geschworen, dass ich sie nicht verlasse, wenn es nicht klappt. Und das habe ich nicht.“ Am Ende hätten er und Vergara sich einfach „auseinandergelebt“.
