U.S. media reports:
Ski legend Bode Miller arrested!
According to the U.S. website “TMZ Sports,” Olympic ski champion Bode Miller was arrested on June 6—and a case is currently pending. The reason: The American is accused of possessing narcotics and drug paraphernalia.
According to the report by the US media outlet, Miller was charged in the state of Idaho as a result. The 2010 Olympic champion, however, is already back on the loose. Miller was released on bail of $5,000 (4,394 euros). The initial verdict was also “not guilty,” reports “TMZ.” However, the case is still ongoing, and Miller must appear in court for another hearing on July 29.
Miller ended his active career in 2017, having previously won a total of six Olympic medals—more than any other male U.S. ski racer. In 2005 and 2008, he won the overall World Cup and celebrated victories in all five alpine disciplines.
A Tragic Turn of Events
Miller has been married to former professional volleyball star Morgan Miller since 2012. Together they have six children; Miller has two additional children from previous relationships. However, their family life was overshadowed by a devastating tragedy: In 2018, their 19-month-old daughter Emmy died in a tragic accident.
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