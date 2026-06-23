Lkw rammte Pkw: 33-Jähriger wurde verletzt

Am Dienstag kam es auf der B113 im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Autolenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.
Gegen 11.40 Uhr war ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Murtal auf der B113 von Kalwang kommend in Fahrtrichtung Wald am Schoberpass unterwegs. Bei Straßenkilometer 26 kreuzt die B113 eine Gemeindestraße, von der ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw nach links auf die B113 in Fahrtrichtung Kalwang einbiegen wollte.
Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Lkw mit der Fahrerseite des Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit weggeschleudert wurde. Der Pkw-Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Kalwang gebracht.
Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Lkw entstand ein Sachschaden im Frontbereich, am Pkw dürfte ein Totalschaden entstanden sein.
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