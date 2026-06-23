Lkw rammte Pkw: 33-Jähriger wurde verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Lkw mit der Fahrerseite des Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit weggeschleudert wurde. Der Pkw-Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Kalwang gebracht.