Sicher leben im Familienalltag mit frogblue Homes

Der Alltag in vielen Familien verlangt heute nach Lösungen, die Komfort, Kontrolle und Sicherheit miteinander verbinden. Die frog Vertriebs GmbH schlägt dabei mit ihrem Angebot an Smart-Home-Technik eine Brücke zwischen technischer Innovation und alltagstauglicher Anwendung. In Zusammenarbeit mit frogblue aus Deutschland setzt das Competence Center frogblue Österreich auf geprüfte Komponenten, modulare Erweiterbarkeit und regionalen Support. Das ist eine Kombination, die Familien den Schritt ins moderne, intelligente Wohnen erleichtert.