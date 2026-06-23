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Sicher leben im Familienalltag mit frogblue Homes

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frogblue Austria macht zertifizierte Smart-Home-Lösungen für Familien sicher, flexibel und ...
frogblue Austria macht zertifizierte Smart-Home-Lösungen für Familien sicher, flexibel und regional zugänglich.(Bild: frog Vertriebs GmbH)
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Von Promotion Team

Der Alltag in vielen Familien verlangt heute nach Lösungen, die Komfort, Kontrolle und Sicherheit miteinander verbinden. Die frog Vertriebs GmbH schlägt dabei mit ihrem Angebot an Smart-Home-Technik eine Brücke zwischen technischer Innovation und alltagstauglicher Anwendung. In Zusammenarbeit mit frogblue aus Deutschland setzt das Competence Center frogblue Österreich auf geprüfte Komponenten, modulare Erweiterbarkeit und regionalen Support. Das ist eine Kombination, die Familien den Schritt ins moderne, intelligente Wohnen erleichtert.

Die Integration von Smart-Home-Technik in den Familienalltag folgt oftmals der Devise: möglichst unkompliziert, sicher und erweiterbar. Genau hier setzt frogblue mit seinem Portfolio an Gebäudetechnik an. Das System zeichnet sich durch einen konsequent dezentralen Ansatz aus: Jede Komponente, von der Lichtsteuerung bis zu Zutrittslösungen, ist individuell einsetzbar und funktioniert drahtlos im ausfallsicheren Bluetooth-Mesh-Netzwerk. Aufwendige, störanfällige Verkabelungen werden vermieden. So können Installationen jederzeit erweitert oder angepasst werden, auch ohne größere Umbaumaßnahmen, ein echter Vorteil für wachsende Familien oder Wohnsituationen, die künftig Veränderungen erfordern. Besonders gefragt sind Komplettlösungen, bei denen Licht, Beschattung, Heizung und Türkommunikation zentral verwaltet, aber flexibel auf den Familienalltag eingerichtet werden.

VDE-zertifiziert und regional begleitet: Sicherheit ohne Kompromisse
Die Sicherheit steht im Mittelpunkt des Angebots von frogblue und dessen österreichischem Competence Center. Im Gegensatz zu selbstgebauten oder unsachgemäßen Smart-Home-Lösungen setzt man auf VDE-zertifizierte Komponenten, die nach deutschen Sicherheitsstandards geprüft und produziert werden. Der österreichweite Vertrieb garantiert, dass sowohl Endkunden als auch Installateure auf eine breite Palette geprüfter Lösungen zurückgreifen können. Die Begleitung durch das regionale Team umfasst Beratung, Planung und die Unterstützung von der ersten Produktauswahl bis zur Schulung, insbesondere auch über die frogAcademy. Dies gibt Endkunden und Installateuren die nötige Sicherheit, die Systeme zuverlässig und langfristig zu nutzen, ohne Datenschutzbedenken oder Kompatibilitätsprobleme mit anderen Gewerken.

Einfache Bedienung und echte Alltagstauglichkeit
Familien profitieren bei frogblue nicht nur von modernster Technik, sondern auch von der intuitiven Nutzung: Bedienung per App, Touch-Bedienstelle oder klassischen Schaltern und Tastern ist möglich, ganz nach Präferenz oder Alltagssituation. Dabei funktioniert die Steuerung unabhängig von Cloud-Diensten direkt im Haus, was Ausfallrisiken minimiert und den Datenschutz erhöht. Das System erlaubt Routineaufgaben wie das automatische Absenken der Heizung bei offenen Fenstern, das Aktivieren von Wochenprogrammen oder zeitgesteuertes Licht und Beschattung ganz ohne komplizierte Technik. Besonders innovativ ist der „Warm Feet Mode“ für Fußbodenheizungen, ein Auskühlen des Fußbodens vermeidet, ohne Energie zu verschwenden.

Smart Building Technology, die mitwächst
Der Alltag vieler Familien geht drunter und drüber. Deshalb muss ein Smart Home genauso flexibel sein. Die Haus- und Gebäudeautomation von frogblue ist so konzipiert, dass Schritt für Schritt neue Funktionen hinzugefügt werden können: von der Lichtsteuerung im Wohnzimmer bis hin zur vollständigen Integration von Zutrittskontrolle und Energieoptimierung. Besonders für Sanierungen oder den nachträglichen Ausbau eignet sich das drahtlose, dezentrale System: Familien können bedarfsgerecht und budgetschonend ausbauen, ohne böse Überraschungen durch komplizierte Installationen oder versteckte Folgekosten. Das Konzept „Made in Germany“ und bis zu 5 Jahre Garantie auf die Produkte stehen dabei für Langlebigkeit und höchste Standards.

Service und regionale Partnerschaft als Schlüssel zum Erfolg
Ein individueller Ansatz ist Teil der Firmenphilosophie der frog Vertriebs GmbH: Als Competence Center frogblue Österreich versteht man sich als Partner für Endkunden, Architekten und insbesondere Installateure. Der Fokus liegt auf Schulung, langfristiger Betreuung und praktischer Unterstützung auf dem Weg zu mehr Smartness im Alltag. Regelmäßige Messeauftritte und geplante Roadshows sorgen dafür, dass Interessierte die Systeme live erleben können. Gerade in Herausforderungen wie einer stagnierenden Baubranche bietet die modulare, zeitunabhängige Nachrüstung Vorteile. Die enge Zusammenarbeit mit dem Headquarter und das Engagement im Produktentwicklungsprozess sichern regionale Anpassungen und garantieren Innovationskraft, die immer nah an den tatsächlichen Bedürfnissen der Anwender bleibt.

Wer mehr über flexible, sichere Hausautomation und die Möglichkeiten für ein modernes Familienleben erfahren möchte, findet weitere Informationen unter www.frog.gmbh.

frog Vertriebs GmbH

Florian Schwarz und Edith Tscheppe, Geschäftsführer

Gewerbepark Nord 9

A-8431 Gralla

Tel. Büro:  +43 676 55 56 500

E-Mail:  office@frog.gmbh

Tel. Support:  +43 676 55 56 501

E-Mail:  support@frog.gmbh

Website:  frog.gmbh

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