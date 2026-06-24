Biker flüchtete mit 112 km/h durch Ort vor Polizei

Schon Probeführerschein verlängert

Die Begründung für die waghalsige Fahrt: Weil er keinen Motorradführerschein hatte und außerdem sein Pkw-Probeführerschein bereits verlängert worden war, dachte er sich, es sei besser, nicht angehalten zu werden. Der Plan ging nicht auf. Stattdessen kommen nun zahlreiche Anzeigen auf den Lenker aus der Bundeshauptstadt zu.