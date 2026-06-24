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Wilde Verfolgungsjagd

Biker flüchtete mit 112 km/h durch Ort vor Polizei

Niederösterreich
24.06.2026 06:30
Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit wollte der 21-Jährige vor der Polizei flüchten. ...
Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit wollte der 21-Jährige vor der Polizei flüchten. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Weil er gar nicht damit fahren durfte, gab ein 21-jähriger Wiener auf seinem Motorrad im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich ordentlich Gas. Er lieferte sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd.

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Wie durch ein Wunder forderte diese Wahnsinnsfahrt am vergangenen Donnerstag keine Verletzten. Der 21-jährige Wiener war in Maria Anzbach im Bezirk St. Pölten bei einer Laserkontrolle ins Visier der Polizei geraten. Statt der erlaubten 70 km/h wurde er mit 142 km/h gemessen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Gefährliche Manöver
Doch der junge Lenker dachte nicht ans Anhalten. Als er merkte, dass ihm die Polizei auf den Fersen war, gab er noch mehr Gas. Er schnitt Kurven, fuhr Kreisverkehre in der falschen Richtung und beschleunigte auf bis zu 112 km/h im Ortsgebiet. Erst nachdem er mehrmals über Lautsprecher zum Anhalten aufgefordert wurde, stoppte der Mann am Fahrbahnrand.

Schon Probeführerschein verlängert
Die Begründung für die waghalsige Fahrt: Weil er keinen Motorradführerschein hatte und außerdem sein Pkw-Probeführerschein bereits verlängert worden war, dachte er sich, es sei besser, nicht angehalten zu werden. Der Plan ging nicht auf. Stattdessen kommen nun zahlreiche Anzeigen auf den Lenker aus der Bundeshauptstadt zu.

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