Suchtprävention erreichte knapp 50.000 Schüler

Die Arbeit bei „kontakt&co“ orientiert sich an internationalen Qualitätsstandards. Begleitet werden Menschen vom Kindergarten über die Schule bis hin zur Lehre oder Matura. Die Reichweite über die vergangenen 30 Jahre sei enorm: Durch Kooperationen mit 600 Schulen erreichte man 49.700 Schüler, man arbeitete mit 500 Jugendeinrichtungen zusammen und 131 Apotheken halfen auch in den Gemeinden. Über 5000 Events und 15.000 Präventionsberatungen wurden durchgeführt. Strele: „So erreichen wir Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen.“