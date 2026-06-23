Mountain Hike Aborted
Thunderstorm Rolled In: School Class Rescued by Helicopter
The police helicopter and the Jerzens Mountain Rescue Service were called into action on Monday in Jerzens, in the Tyrolean district of Imst. Due to an approaching thunderstorm, a school class sought shelter in a mountain hut. Ultimately, the teachers called emergency services due to the possibility of another thunderstorm.
The school class, which was from Germany and consisted of three teachers and 15 students aged 17 to 19, was on its way to a hike in the Riegetal valley in the area known as the Geigenkamm. They were on a red-marked hiking trail when a thunderstorm suddenly rolled in.
Emergency Call Made
Consequently, the group was unable to continue the hike as planned. “They sought shelter in a mountain rescue hut operated by the Jerzens Mountain Rescue Service until the rain showers ended,” according to police investigators.
Due to poor cell phone reception and uncertainty about whether another thunderstorm was approaching, the teachers ultimately decided to make an emergency call.
The group was eventually rescued unharmed by a police helicopter with the assistance of the Jerzens Mountain Rescue Service.
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