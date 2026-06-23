Unfall auf der A2 sorgte für Sperre im Frühverkehr

Vier Personen verletzt

Durch den starken Aufprall wurde der Pkw der Grazerin nach vorne geschleudert, um die eigene Achse gedreht und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Dadurch wurden zwei weitere Pkw, gelenkt von einer 27-Jährigen und einer 36-Jährigen, touchiert und beschädigt. Dabei wurden der 55-Jährige schwer und drei übrigen Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert.