Unfall auf der A2 sorgte für Sperre im Frühverkehr

Wegen eines Auffahrunfalls war die A2-Südautobahn bei Raaba-Grambach Dienstagmorgen eineinhalb Stunden gesperrt. Vier Personen wurden bei der Kollision verletzt.
Gegen 7.30 Uhr krachte es am Dienstagmorgen auf der Südautobahn bei der Abfahrt Puchwerk. Ein 55-Jähriger war mit seinem Firmenfahrzeug stadtauswärts unterwegs, als er beim Fahrstreifenwechsel ein Stauende übersah. Er kollidierte mit dem Pkw einer 30-jährigen Grazerin.
Vier Personen verletzt
Durch den starken Aufprall wurde der Pkw der Grazerin nach vorne geschleudert, um die eigene Achse gedreht und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Dadurch wurden zwei weitere Pkw, gelenkt von einer 27-Jährigen und einer 36-Jährigen, touchiert und beschädigt. Dabei wurden der 55-Jährige schwer und drei übrigen Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert.
Autobahn eineinhalb Stunden gesperrt
Die Autobahn war an der Unfallstelle von 7.30 bis 9 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehren Raaba und die Berufsfeuerwehr Graz, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie die Asfinag.
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