Nach Crash liegt Mann (66) im Klinik-Schockraum

Kein Tag ohne mindestens einen Motorradunfall in Tirol. Am Montagabend krachte ein einheimischer Motorradlenker (66) in Matrei am Brenner gegen einen abbiegenden Pkw, der von einem 44-jährigen Einheimischen gelenkt wurde. Der 66-Jährige musste in den Schockraum der Klinik eingeliefert werden.