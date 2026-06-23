Nach Crash liegt Mann (66) im Klinik-Schockraum

Kein Tag ohne mindestens einen Motorradunfall in Tirol. Am Montagabend krachte ein einheimischer Motorradlenker (66) in Matrei am Brenner gegen einen abbiegenden Pkw, der von einem 44-jährigen Einheimischen gelenkt wurde. Der 66-Jährige musste in den Schockraum der Klinik eingeliefert werden.
Zu dem Unfall kam es gegen 17.45 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Naviserstraße in östliche Richtung und wollte an einer Kreuzung in nördliche Richtung abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der 66-Jährige mit dem Motorrad talauswärts.
Biker konnte nicht mehr ausweichen
„Der Lenker des Motorrades konnte dem abbiegenden Pkw nicht mehr ausweichen, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam“, schildern die Ermittler.
Durch den Crash erlitt der 66-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“. Nach der Erstversorgung lieferte ihn der Rettungsdienst in den Schockraum der Innsbrucker Klinik ein.
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