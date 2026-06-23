Passanten bedroht: Frau (63) in Klinik gebracht

Wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich eine Einheimische (63) im Innsbrucker Stadtteil Reichenau. Vor einem Lebensmittelgeschäft schrie sie laut herum und bedrohte Passanten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten lieferten sie in die Klinik ein.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag in der Vorwoche, wie die Polizei mitteilte. Schauplatz des Geschehens war ein Lebensmittelgeschäft im Bereich Langer-Weg. Dort schrie die 63-Jährige gegen 18 Uhr lautstark herum und bedrohte mehrere Passanten.
Von Polizei ins Krankenhaus eingeliefert
„Bei dem Zwischenfall wurden keine Personen verletzt. Die Einheimische wurde von den Beamten festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert“, heißt es von den Ermittlern.
Zeugen, die von der 63-Jährigen bedroht wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in der Reichenau zu melden: 059133/7588-100
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