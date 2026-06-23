Biker (54) bei Crash gegen Pkw schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Die 36-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L213 in Richtung Angerberg. Hinter der Frau bildete sich eine kleine Kolonne, in der sich auch der 54-Jährige mit seinem Motorrad befand. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 3,0 wollte die Pkw-Lenkerin nach rechts auf einen Forstweg abbiegen. Dafür verringerte sie ihre Geschwindigkeit und leitete den Abbiegevorgang ein“, heißt es von der Polizei.