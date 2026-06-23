Biker (54) bei Crash gegen Pkw schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall auf der L213 in Angath im Tiroler Bezirk Kufstein am Montag! Ein einheimischer Motorradlenker (54) setzte aus einer Kolonne zu einem Überholmanöver an. Dabei übersah er den Pkw einer Deutschen (36) und prallte mit voller Wucht gegen die Fahrerseite.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Die 36-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der L213 in Richtung Angerberg. Hinter der Frau bildete sich eine kleine Kolonne, in der sich auch der 54-Jährige mit seinem Motorrad befand. „Auf der Höhe von Straßenkilometer 3,0 wollte die Pkw-Lenkerin nach rechts auf einen Forstweg abbiegen. Dafür verringerte sie ihre Geschwindigkeit und leitete den Abbiegevorgang ein“, heißt es von der Polizei.
Auch Pkw-Lenkerin verletzt
Zur selben Zeit setzte der Biker zu einem Überholmanöver an. Dabei übersah er den abbiegenden Pkw und prallte mit voller Wucht gegen die Fahrerseite. In weiterer Folge wurde der 54-Jährige vom Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Die Rettung lieferte den Mann in das Bezirkskrankenhaus Kufstein ein. Bei dem Crash wurde auch die Lenkerin des Pkw durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.