Kontrolle über Bike verloren: Frau schwer verletzt

Die Motorradsaison in Tirol läuft auf Hochtouren. Das merken auch die Einsatzkräfte im Land. Sie waren nicht nur in Haiming gefordert, sondern auch in Gurgl (Bezirk Imst). Dort verlor eine Deutsche (54) die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag gegen 14.15 Uhr. Die 54-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck fuhr mit dem Motorrad auf der Timmelsjochstraße bergwärts. „Bei der Kehre Nummer 3 verlor sie in der Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Sturz“, schildern die Ermittler.
Mit Notarztheli ins Krankenhaus
Die Bikerin trug von dem Sturz eine schwere Verletzung am Oberkörper davon. Nach der Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt flog sie der Notarzthubschrauber „Martin 8“ in das Krankenhaus nach Zams.
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