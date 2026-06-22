Kontrolle über Bike verloren: Frau schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag gegen 14.15 Uhr. Die 54-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck fuhr mit dem Motorrad auf der Timmelsjochstraße bergwärts. „Bei der Kehre Nummer 3 verlor sie in der Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Sturz“, schildern die Ermittler.