„Krone“-Gewinner sicherten sich Platz in VIP-Loge

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist in vollem Gange, ebenso das Public Viewing in der Tiwag-Arena in Innsbruck – mit „Krone“-Gewinnern. Sie durften sich über Extra-Plätze freuen.
Samstagabend beim Empfang in der Innsbrucker TIWAG Arena warteten bereits einige „Krone“-Gewinner ganz gespannt. Kein Wunder, sie konnten das Match zwischen Katar und der Schweiz in der coolen „Krone“-Loge verfolgen – samt kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken.
„Wir genießen es in vollen Zügen“, strahlte Gewinner Andreas Ramßl samt Familie. Das fünfte Spiel dieser WM brachte die erste Überraschung: Die Schweiz kam über ein 1:1 nicht hinaus. Katar entriss dem Team den Sieg in der 94. und somit wahrlich in letzter Minute.
Auch am Sonntag war die Eishalle sehr gut gefüllt
Am Sonntag marschierten hingegen zahlreiche Deutschland-Fans auf, um ihre Mannschaft gegen Curaçao anzufeuern. Danach kickte die Niederlande gegen Japan. Dazwischen sang die Tirolerin Sara De Blue.
„Krone“-Gewinner Patrick Volz aus Innsbruck genoss samt Familie und Freunde die „Krone“-VIP-Loge: „Wir sind Österreich-Fans, vergönnen aber unseren deutschen Nachbarn schon einen Sieg“, lachte er.
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