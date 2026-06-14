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Beim Public Viewing

„Krone“-Gewinner sicherten sich Platz in VIP-Loge

Tirol
14.06.2026 21:00
Die „Krone“ macht die WM in der VIP-Loge noch exklusiver, es gibt auch Goodie Bags. Andreas ...
Die „Krone“ macht die WM in der VIP-Loge noch exklusiver, es gibt auch Goodie Bags. Andreas Ramßl kam am Samstag samt Familie in den Genuss.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist in vollem Gange, ebenso das Public Viewing in der Tiwag-Arena in Innsbruck – mit „Krone“-Gewinnern. Sie durften sich über Extra-Plätze freuen. 

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Samstagabend beim Empfang in der Innsbrucker TIWAG Arena warteten bereits einige „Krone“-Gewinner ganz gespannt. Kein Wunder, sie konnten das Match zwischen Katar und der Schweiz in der coolen „Krone“-Loge verfolgen – samt kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken.

„Wir genießen es in vollen Zügen“, strahlte Gewinner Andreas Ramßl samt Familie. Das fünfte Spiel dieser WM brachte die erste Überraschung: Die Schweiz kam über ein 1:1 nicht hinaus. Katar entriss dem Team den Sieg in der 94. und somit wahrlich in letzter Minute.

Am Sonntag freute sich „Krone“-Ge- winner Patrick Volz (Mi.) samt Familie über die „Krone“-Loge.
Am Sonntag freute sich „Krone“-Ge- winner Patrick Volz (Mi.) samt Familie über die „Krone“-Loge.(Bild: Christof Birbaumer)
Die „Krone“ macht die WM in der VIP-Loge noch exklusiver, es gibt auch Goodie Bags.
Die „Krone“ macht die WM in der VIP-Loge noch exklusiver, es gibt auch Goodie Bags.(Bild: Johanna Birbaumer)
„Wir vergönnen den Deutschen schon einen Sieg!“
„Wir vergönnen den Deutschen schon einen Sieg!“(Bild: Christof Birbaumer)
Die aus Tirol stammende Sängerin Sara De Blue gab während der Partien ein Konzert.
Die aus Tirol stammende Sängerin Sara De Blue gab während der Partien ein Konzert.(Bild: Christof Birbaumer)

Auch am Sonntag war die Eishalle sehr gut gefüllt
Am Sonntag marschierten hingegen zahlreiche Deutschland-Fans auf, um ihre Mannschaft gegen Curaçao anzufeuern. Danach kickte die Niederlande gegen Japan. Dazwischen sang die Tirolerin Sara De Blue.

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„Krone“-Gewinner Patrick Volz aus Innsbruck genoss samt Familie und Freunde die „Krone“-VIP-Loge: „Wir sind Österreich-Fans, vergönnen aber unseren deutschen Nachbarn schon einen Sieg“, lachte er.

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