Zwei junge Fußgängerinnen in Graz von Pkw erfasst

In Graz wurden am Montag zwei junge Fußgängerinnen beim Überqueren der Elisabethstraße von einem Pkw erfasst. Beide wurden verletzt, eine von ihnen schwer.
Der Unfall geschah gegen 15 Uhr in der Nähe des LKH. Die beiden 19-Jährigen dürften laut ersten Erkenntnissen bei starkem Verkehrsaufkommen plötzlich die Fahrbahn gequert haben. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig halten, trotz Vollbremsung erfasste sie das Duo.
Die 19-Jährigen wurden auf die Fahrbahn geschleudert, eine der beiden erlitt schwere Verletzungen, ihre Kollegin wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide Opfer wurden ins LKH gebracht. Ein Alkoholtest bei der Pkw-Lenkerin verlief negativ.
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