Zwei junge Fußgängerinnen in Graz von Pkw erfasst

Der Unfall geschah gegen 15 Uhr in der Nähe des LKH. Die beiden 19-Jährigen dürften laut ersten Erkenntnissen bei starkem Verkehrsaufkommen plötzlich die Fahrbahn gequert haben. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig halten, trotz Vollbremsung erfasste sie das Duo.