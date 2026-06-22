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Teils schwer verletzt

Zwei junge Fußgängerinnen in Graz von Pkw erfasst

Steiermark
22.06.2026 20:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Graz wurden am Montag zwei junge Fußgängerinnen beim Überqueren der Elisabethstraße von einem Pkw erfasst. Beide wurden verletzt, eine von ihnen schwer.

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Der Unfall geschah gegen 15 Uhr in der Nähe des LKH. Die beiden 19-Jährigen dürften laut ersten Erkenntnissen bei starkem Verkehrsaufkommen plötzlich die Fahrbahn gequert haben. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig halten, trotz Vollbremsung erfasste sie das Duo.

Die 19-Jährigen wurden auf die Fahrbahn geschleudert, eine der beiden erlitt schwere Verletzungen, ihre Kollegin wurde unbestimmten Grades verletzt. Beide Opfer wurden ins LKH gebracht. Ein Alkoholtest bei der Pkw-Lenkerin verlief negativ.

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