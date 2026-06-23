Wenn am Spielplatz alle Barrieren purzeln

Berührungsängste überwinden

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) will mit diesen Spielräumen „Barrieren in den Köpfen abbauen, Berührungsängste überwinden und soziale Kontakte fördern“.

In Wiener Neustadt ist es ein Mix aus Spielgeräten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Sinneserfahrungen und Rückzugsbereichen, der für jedes Kind die Möglichkeit bietet, seine Fähigkeiten alters- und entwicklungsgerecht auszuprobieren.

„Freiheit, Begegnung und Vertrauen in die eigene Welt: Das vermittelt kein Unterrichtsfach. Kinder lernen es vielmehr auf Spielplätzen“, so Bürgermeister Schneeberger.