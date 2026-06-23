Wenn am Spielplatz alle Barrieren purzeln

Am Areal der Waldschule in Wiener Neustadt erfreut ein ganz besonderer Spielraum nun die Herzen der Kinder. Eingebettet in die Natur mit Bäumen, Sträuchern, Sinneshäuschen, Sinnespfad und zahlreichen barrierearmen Spielgeräten ist es ein Platz zum Lernen, Spielen, Ausruhen und Kontakte knüpfen.
Inklusion wird in Wiener Neustadt großgeschrieben und „im Alltag gelebt“, wie es ÖVP-Stadtchef Klaus Schneeberger sagt. So auch am Gelände der Waldschule, wo neben der Landessonderschule auch die Volks- und Mittelschule Föhrenwald angesiedelt sind.
Hängeschaukelmatten auf Wunsch der Kinder
Genau hier eröffneten Stadt und Land gemeinsam einen neuen inklusiven Spielraum. Familienland-Geschäftsführerin Barbara Trettler dazu: „Dieser Spielraum spricht immer mindestens zwei Sinne gleichzeitig an.“ Für die Planung zeichnet Vesna Urlicic seitens Familienland verantwortlich.
Aber auch die Wünsche der Kinder flossen mit ein: „Besonders haben sie sich Hängeschaukelmatten und eine Kletterpyramide gewünscht“, verrät Schuldirektorin Astrid Leeb.
Berührungsängste überwinden
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) will mit diesen Spielräumen „Barrieren in den Köpfen abbauen, Berührungsängste überwinden und soziale Kontakte fördern“.
In Wiener Neustadt ist es ein Mix aus Spielgeräten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Sinneserfahrungen und Rückzugsbereichen, der für jedes Kind die Möglichkeit bietet, seine Fähigkeiten alters- und entwicklungsgerecht auszuprobieren.
„Freiheit, Begegnung und Vertrauen in die eigene Welt: Das vermittelt kein Unterrichtsfach. Kinder lernen es vielmehr auf Spielplätzen“, so Bürgermeister Schneeberger.
Finanzierung von Land, Stadt und Sponsoren
Seitens des Landes wurde das Projekt mit 170.000 Euro gefördert, die Beteiligung der Stadt betrug 70.000 Euro für die Grünraumgestaltung und zwei Spielgeräte und rund 16.000 Euro kamen von Sponsoren.
Exklusiv für Kinder am Schulstandort
Das Angebot des inklusiven Spielraumes im Föhrenwald richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der drei Schulen und des Internats am Gelände. „Unser Spielplatz ist nicht öffentlich zugänglich. Auch nicht in den Schulferien. In dieser Zeit bieten wir Betreuung für unsere Kinder an“, wie Internatsleiter Leopold Berger informiert.
Zwei Schul-Außenbereiche der Stadt geöffnet
Seitens der Stadt Wiener Neustadt gibt es jedoch an anderen Schulstandorten folgende Möglichkeiten: Die Außenbereiche (Spiel- und Sportbereiche) der Neuen Mittelschule für Sport am Anemonensee und der Volksschule Barwitzius in der Breitenauer Siedlung sind außerhalb der Schulzeiten (abends, am Wochenende und in den Ferien) für die Allgemeinheit geöffnet.
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