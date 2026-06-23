„Minister hungert Bahn in Niederösterreich aus“

Nordwestbahn, Flughafenspange, Südbahn, Franz-Josefs-Bahn

Besonders betroffen sei die Nordwestbahn: Allein die Planungen würden sich bis mindestens 2033 hinziehen – ursprünglich hätte der Ausbau bis dahin bereits abgeschlossen sein sollen. Auch die Flughafenspange, der viergleisige Ausbau der Südbahn zwischen Meidling und Mödling sowie die Modernisierung der Franz-Josefs-Bahn würden sich deutlich verzögern. „Wie man in dieser Situation auf die Idee kommen kann, genau dort zu kürzen, wo wir in den letzten Jahren endlich Bewegung hineingebracht haben, ist mir ein Rätsel“, so Ecker.