EU macht Weg für Mercosur frei, Bauern stinksauer

Bauern sind sauer

Unmittelbar vor der Abstimmung blockierten schon rund 100 Bauern zwei Autobahngrenzübergänge zwischen Frankreich und Belgien. Mit ihren Traktoren riegelten Landwirte die Grenze an der von Paris Richtung Brüssel verlaufenden Autobahn A2 ab, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ laut dpa berichtete. Fotos von der nächtlichen Aktion zeigten die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Fahrspuren und neben zwei großen an der Autobahn entzündeten Feuern. Blockiert wurde nach dem Bericht auch die von Lille Richtung Tournai führende A27.