EU macht Weg für Mercosur frei, Bauern stinksauer

Nach jahrzehntelangen Verhandlungen ist am Freitag endgültig eine Entscheidung gefallen: Die EU-Botschafter haben für das höchst umstrittene Mercosur-Abkommen gestimmt. Die österreichischen Bauern sind stinksauer und sehen sich zum Handeln „gezwungen“.
Bald könnte es die größte weltweite Freihandelszone tatsächlich geben: Die EU-Botschafter haben am Freitag in Brüssel mehrheitlich dafür gestimmt. Sie entschieden, dass EU-Chefin Ursula von der Leyen kommende Woche in Paraguay das umstrittene Abkommen unterzeichnen soll. Österreich durfte am Freitag gegen das Abkommen stimmen oder sich enthalten – das gab ein Parlamentsbeschluss vor.
„Ein Nein ist weiterhin ein Nein“
Während andere EU-Länder das Handelsabkommen befürworten, ist die Kritik in Österreich groß. Vor allem Vertreter der Landwirtschaft waren immer strikt dagegen – etwa der ÖVP-Bauernbund. „Ein Nein ist weiterhin ein Nein“, erinnerte ÖVP-Bauernbund-Obmann Georg Strasser am Donnerstagabend. Er kritisierte in der ZiB 2 des ORF, dass die Produktionsstandards in den Mercosur-Ländern und in Europa unterschiedlich seien, und betonte fehlende Transparenz.
Frankreich und Polen zählen zu den kritischsten Staaten. Die EU-Kommission wollte Kritiker diese Woche besänftigen: Brüssel will ab 2028 vorzeitig 45 Milliarden Euro für die Landwirte freigeben. Das Hauptziel dieser Zugeständnisse war es, Italien zu überzeugen. Das ist offenbar gelungen.
Bauern sind sauer
Unmittelbar vor der Abstimmung blockierten schon rund 100 Bauern zwei Autobahngrenzübergänge zwischen Frankreich und Belgien. Mit ihren Traktoren riegelten Landwirte die Grenze an der von Paris Richtung Brüssel verlaufenden Autobahn A2 ab, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ laut dpa berichtete. Fotos von der nächtlichen Aktion zeigten die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Fahrspuren und neben zwei großen an der Autobahn entzündeten Feuern. Blockiert wurde nach dem Bericht auch die von Lille Richtung Tournai führende A27.
Am Samstag gehen die burgenländischen Bauern gegen das Handelsabkommen auf die Straße. „Wir sehen uns gezwungen, auf unsere Situation aufmerksam zu machen“, sagte ÖVP-Landwirtschaftskammerrat Ernst Tschida dem „Kurier“. Mit rund 50 Traktoren wollen sie am Vormittag bei den Einkaufszentren in Parndorf im Bezirk Neusiedl am See ihrem Unmut darüber Ausdruck verleihen. Geplant ist eine Rundfahrt zum Thema „Gesunde Lebensmittel für Europa – Nein zu Mercosur„. Der Konvoi startet gegen 9.30 Uhr in Parndorf und fährt Richtung Neusiedl.
Chance für Österreich
Kommt das Mercosur-Abkommen zustande, entsteht ein Wirtschaftsraum mit über 700 Millionen Verbrauchenden. Von EU-Vertretern wurde die Bedeutung des Abkommens gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und einer schwierigen transatlantischen Beziehung betont. Auch Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung sagte: „Dieses Abkommen gäbe uns die Möglichkeit, neue Partner zu gewinnen.“ Man dürfe nicht vergessen, dass Europa sich auch in einem Wettbewerb mit Ländern wie China oder den USA befinde, erinnerte er im Ö1-Morgenjournal.
