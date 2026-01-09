Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einigung ist da

EU macht Weg für Mercosur frei, Bauern stinksauer

Außenpolitik
09.01.2026 12:11

Nach jahrzehntelangen Verhandlungen ist am Freitag endgültig eine Entscheidung gefallen: Die EU-Botschafter haben für das höchst umstrittene Mercosur-Abkommen gestimmt. Die österreichischen Bauern sind stinksauer und sehen sich zum Handeln „gezwungen“.

0 Kommentare

Bald könnte es die größte weltweite Freihandelszone tatsächlich geben: Die EU-Botschafter haben am Freitag in Brüssel mehrheitlich dafür gestimmt. Sie entschieden, dass EU-Chefin Ursula von der Leyen kommende Woche in Paraguay das umstrittene Abkommen unterzeichnen soll. Österreich durfte am Freitag gegen das Abkommen stimmen oder sich enthalten – das gab ein Parlamentsbeschluss vor.

„Ein Nein ist weiterhin ein Nein“
Während andere EU-Länder das Handelsabkommen befürworten, ist die Kritik in Österreich groß. Vor allem Vertreter der Landwirtschaft waren immer strikt dagegen – etwa der ÖVP-Bauernbund. „Ein Nein ist weiterhin ein Nein“, erinnerte ÖVP-Bauernbund-Obmann Georg Strasser am Donnerstagabend. Er kritisierte in der  ZiB 2 des ORF, dass die Produktionsstandards in den Mercosur-Ländern und in Europa unterschiedlich seien, und betonte fehlende Transparenz.

Das Mercosur-Abkommen

  • Die „Mercosur“-Gruppe besteht aus den südamerikanischen Ländern Argentinien, Brasilien, Bolivien, Paraguay und Uruguay.
  • Die EU verhandelt mit der Mercosur-Gruppe (außer Bolivien) seit Jahrzehnten über ein Freihandelsabkommen. Dieses soll etwa Zölle abschaffen und den Handel so attraktiver machen.
  • Dabei geht es etwa um den Import von Rindfleisch, Geflügel oder Zucker in die EU. Europäische Unternehmen exportieren vor allem Autos und chemische Produkte.
  • Kritiker befürchten, dass die österreichischen Bauern unter Druck kommen könnten, wenn südamerikanische Produkte billig in Europa verkauft werden.

Frankreich und Polen zählen zu den kritischsten Staaten. Die EU-Kommission wollte Kritiker diese Woche besänftigen: Brüssel will ab 2028 vorzeitig 45 Milliarden Euro für die Landwirte freigeben. Das Hauptziel dieser Zugeständnisse war es, Italien zu überzeugen. Das ist offenbar gelungen.

EU-Bauern protestierten an der Grenze zwischen Frankreich und Belgien.
EU-Bauern protestierten an der Grenze zwischen Frankreich und Belgien.(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Bauern sind sauer
Unmittelbar vor der Abstimmung blockierten schon rund 100 Bauern zwei Autobahngrenzübergänge zwischen Frankreich und Belgien. Mit ihren Traktoren riegelten Landwirte die Grenze an der von Paris Richtung Brüssel verlaufenden Autobahn A2 ab, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ laut dpa berichtete. Fotos von der nächtlichen Aktion zeigten die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Fahrspuren und neben zwei großen an der Autobahn entzündeten Feuern. Blockiert wurde nach dem Bericht auch die von Lille Richtung Tournai führende A27.

Lesen Sie auch:
Die Landwirte in Österreich, Frankreich und Polen bleiben skeptisch.
Mercosur durchboxen
EU will die Bauern mit Milliarden besänftigen
08.01.2026
Mercosur vor Abschluss
Diese drei Regelungen fordern nun Bauernvertreter
08.01.2026

Am Samstag gehen die burgenländischen Bauern gegen das Handelsabkommen auf die Straße. „Wir sehen uns gezwungen, auf unsere Situation aufmerksam zu machen“, sagte ÖVP-Landwirtschaftskammerrat Ernst Tschida dem „Kurier“. Mit rund 50 Traktoren wollen sie am Vormittag bei den Einkaufszentren in Parndorf im Bezirk Neusiedl am See ihrem Unmut darüber Ausdruck verleihen. Geplant ist eine Rundfahrt zum Thema „Gesunde Lebensmittel für Europa – Nein zu Mercosur„. Der Konvoi startet gegen 9.30 Uhr in Parndorf und fährt Richtung Neusiedl. 

Chance für Österreich
Kommt das Mercosur-Abkommen zustande, entsteht ein Wirtschaftsraum mit über 700 Millionen Verbrauchenden. Von EU-Vertretern wurde die Bedeutung des Abkommens gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und einer schwierigen transatlantischen Beziehung betont. Auch Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung sagte: „Dieses Abkommen gäbe uns die Möglichkeit, neue Partner zu gewinnen.“ Man dürfe nicht vergessen, dass Europa sich auch in einem Wettbewerb mit Ländern wie China oder den USA befinde, erinnerte er im Ö1-Morgenjournal.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ursula von der Leyen
BrüsselParaguayÖsterreichEuropaArgentinienBrasilienBolivienUruguayFrankreichItalien
ÖVPORF
VerhandlungFreihandelsabkommen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Außenpolitik
Einigung ist da
EU macht Weg für Mercosur frei, Bauern stinksauer
„Gute Zusammenarbeit“
Trump sagt zweiten US-Angriff auf Venezuela ab
Übersiedlung fix
Haus der Geschichte kommt ins Museumsquartier
Wirbel in Ungarn
Zwist um neues Gesetz zu Benes-Dekreten
Pfeift auf Völkerrecht
Trump: „Nur mein Sinn für Moral kann mich stoppen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf