Unbekannte Gruppe bekennt sich zu Kirchen-Attentat

Anteil der Christen an Bevölkerung schrumpft

Christen machten vor dem Bürgerkrieg etwa zehn Prozent der syrischen Bevölkerung aus. Viele von ihnen leben heute noch in Großstädten wie Damaskus und Aleppo, oft in gemischten Vierteln. Die Zahl ist durch Krieg und Vertreibung jedoch stark zurückgegangen.