Large-scale manhunt launched
Car Rammed Into Storefront: Robbers Plundered Jewelry Store
Scenes straight out of an action movie unfolded in the Tyrolean capital on Sunday night! A trio of masked men rammed a car into the window of a jewelry store. The perpetrators then ransacked the display cases. A massive manhunt was launched.
The movie-worthy heist took place early Monday morning. According to police, three masked suspects rammed a car into the jewelry store’s display window in Innsbruck around 3:30 a.m. They then broke into several display cases and stole numerous valuable pieces of jewelry.
Manhunt launched in the greater Innsbruck area
After the heist, the trio fled in their car—a conspicuously loud, high-powered dark vehicle—in an unknown direction. “Immediately after the alarm was received, a manhunt was launched across the greater Innsbruck area,” investigators said. As of Monday morning, an intensive search for the robbers was still underway.
The value of the stolen goods has not yet been determined.
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