Biker kollidierte auf A2 mit Auto: schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall Sonntagnachmittag auf der Südautobahn (A2) bei Lieboch: Ein Motorradfahrer (57) kollidierte seitlich mit einem Auto, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. In Bad Schwanberg musste zuvor ein Rettungshubschrauber zu einem Mopedunfall ausrücken.
Am späten Sonntagnachmittag kam es auf der A2 bei Lieboch (Graz-Umgebung) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 57-jähriger Biker fuhr gerade auf dem Beschleunigungsstreifen und wollte auf den ersten Fahrstreifen lenken, wo er wohl ein Auto übersehen haben dürfte.
Der Motorradfahrer stieß gegen die rechte Seite des Pkw, stürzte und kam mit seinem Zweirad am ersten Fahrstreifen zu liegen. Das Auto blieb nach rund 50 Metern am Pannenstreifen stehen. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und ins UKH Graz eingeliefert. Alko-Tests verliefen bei beiden Lenkern negativ.
15-Jährige nach Unfall im Spital
Etwa eineinhalb Stunden zuvor war es im weststeirischen Bad Schwanberg zu einem schweren gekommen. Eine Mopedlenkerin (15) bog auf einer Gemeindestraße ohne anzuhalten nach links in die B76 ab. Ein dort fahrender Pkw-Lenker legte noch eine Vollbremsung hin, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.
Die 15-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Oberschenkel zu. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Grazer Kinderchirurgie geflogen. Alko-Tests verliefen auch hier in beiden Fällen negativ.
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