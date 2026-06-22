Biker kollidierte auf A2 mit Auto: schwer verletzt

15-Jährige nach Unfall im Spital

Etwa eineinhalb Stunden zuvor war es im weststeirischen Bad Schwanberg zu einem schweren gekommen. Eine Mopedlenkerin (15) bog auf einer Gemeindestraße ohne anzuhalten nach links in die B76 ab. Ein dort fahrender Pkw-Lenker legte noch eine Vollbremsung hin, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.