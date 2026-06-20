Ex-Eisbulle baut Lagerhalle in Eisarena um

Peterka-Arena mit Cafe und Gym

Der Stürmer, der nach vier Spielzeiten in Buffalo in der letzten Saison mit Utah in die Play-offs einzog, will die „Peterka-Arena“, in der auch ein Cafe und ein Gym zu finden ist, zu Trainingszwecken nutzen. „Die Eisfläche misst circa ein Drittel von einer echten Fläche. Somit ist das richtig gut zu spielen. Preislich war es am Ende etwas teurer, als gedacht“, erzählte der Bayer, der zur Eröffnung am vergangenen Wochenende auch NHL-Kumpel und Edmonton-Ass Josh Samanski begrüßen durfte.