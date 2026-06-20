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Kindheitstraum erfüllt

Ex-Eisbulle baut Lagerhalle in Eisarena um

Salzburg: Sport-Nachrichten
20.06.2026 11:30
Hat jetzt eine eigene Eisarena: Ex-Eisbulle JJ Peterka.
Hat jetzt eine eigene Eisarena: Ex-Eisbulle JJ Peterka.(Bild: AFP/ALEX GOODLETT)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

„Lebe deinen Traum“, heißt ein bekanntes Motto, das viele Menschen in ihrem Leben anwenden. Eishockey-Star John-Jason (JJ) Peterka hat sich dieses anscheinend perfekt eingeimpft. Der ehemalige Salzburger baute sich in seiner oberbayerischen Heimatgemeinde Buchbach seine eigene Trainingshalle. Mit der „Krone“ sprach der Stürmer über seinen Kindheitstraum. 

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John-Jason (JJ) Peterka lebt seinen Traum seit Sommer 2021 in der National Hockey League (NHL) und seit dieser Woche auch vor der eigenen Haustüre. Denn in der Wahl-Heimat Buchbach (Oberbayern) baute sich der ehemalige Salzburg-Stürmer (Saison 2020/21 ein Eisbulle) seine eigene Eisarena. „Es war immer ein Kindheitstraum von mir, so eine eigene Halle zu haben. Als ich die Lagerhalle gesehen habe, wollte ich diese Idee unbedingt umsetzen“, schilderte Peterka der „Krone“.

Peterka-Arena mit Cafe und Gym
Der Stürmer, der nach vier Spielzeiten in Buffalo in der letzten Saison mit Utah in die Play-offs einzog, will die „Peterka-Arena“, in der auch ein Cafe und ein Gym zu finden ist, zu Trainingszwecken nutzen. „Die Eisfläche misst circa ein Drittel von einer echten Fläche. Somit ist das richtig gut zu spielen. Preislich war es am Ende etwas teurer, als gedacht“, erzählte der Bayer, der zur Eröffnung am vergangenen Wochenende auch NHL-Kumpel und Edmonton-Ass Josh Samanski begrüßen durfte.

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Kommende Saison will der Ex-Salzburger in Übersee wieder voll angreifen. „Das Aus gegen Vegas in den Play-offs war am Ende natürlich bitter. Kommende Saison wollen wir mindestens wieder so weit kommen.“

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