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Ready for a World Cup thriller?

With special protection! Posch back in ÖFB training

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20.06.2026 19:12
Stefan Posch is back in training with the ÖFB squad.
Stefan Posch is back in training with the ÖFB squad.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stefan Posch is back in team training! On Saturday, the ÖFB posted a photo of the right back on Instagram, showing him in his training gear and wearing his special brace.

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“Poschi is back!” reads the caption under the photo, which shows Posch in his training gear with his special protective brace. Good news for head coach Ralf Rangnick and his team. Additional photos show the 29-year-old already back in action during training sessions. 

Posch suffered a broken jaw after a collision in the opening match against Jordan. The injury was confirmed following a CT scan. Fortunately, however, the feared World Cup setback did not materialize. 

Ready for the Argentina game?
It remains to be seen whether Posch will be ready to play in Monday’s World Cup showdown against Argentina (starting at 7 p.m. on the sportkrone.at live ticker). 

The 29-year-old is the undisputed starter at right back. A possible replacement for Monday’s match against the defending champions in Dallas would be Konrad Laimer, who often plays that position for his club, Bayern. Patrick Wimmer or Phillipp Mwene are also options.

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