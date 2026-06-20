Alpentour: Duo auch auf Brutalo-Etappe unschlagbar

Und täglich grüßt das Murmeltier! Auch auf der dritten Etappe der Alpentour Trophy waren die Siegergesichter die gleichen wie bei den ersten beiden Rennen. Es war der wohl härteste Abschnitt der diesjährigen Mountainbike-Quälerei. Von Schladming ging es mit fünf Anstiegen hinauf zur Reiteralm. „Wir waren lange zu fünft unterwegs, dann hat sich die Gruppe weiter reduziert. Ich habe dann wieder am gleichen Punkt wie am Freitag attackiert und mich erneut dort lösen können“, sagte Jakob Hartmann, der vor dem heutigen Finaltag einen viereinhalbminütigen Vorsprung auf Tim Smeenge (Hol) hat. Bester Österreicher war wieder Jakob Reiter (OÖ) als Fünfter.