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Alpentour: Duo auch auf Brutalo-Etappe unschlagbar

Steiermark
20.06.2026 17:46
Jakob Hartmann ist der unangefochtene Leader der Alpentour 2026.
Jakob Hartmann ist der unangefochtene Leader der Alpentour 2026.(Bild: Alpentour Trophy)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Weiterhin königlich präsentieren sich die beiden deutschen Leader der diesjährigen Alpentour Trophy. Auf dem wohl schwersten Tagesabschnitt, der von Schladming hinauf zur Reiteralm führte und mit fünf Anstiegen gespickt war, holten Tanja Priller und Jakob Hartmann ihre dritten Tagessiege bei dieser Ausgabe.

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Und täglich grüßt das Murmeltier! Auch auf der dritten Etappe der Alpentour Trophy waren die Siegergesichter die gleichen wie bei den ersten beiden Rennen. Es war der wohl härteste Abschnitt der diesjährigen Mountainbike-Quälerei. Von Schladming ging es mit fünf Anstiegen hinauf zur Reiteralm. „Wir waren lange zu fünft unterwegs, dann hat sich die Gruppe weiter reduziert. Ich habe dann wieder am gleichen Punkt wie am Freitag attackiert und mich erneut dort lösen können“, sagte Jakob Hartmann, der vor dem heutigen Finaltag einen viereinhalbminütigen Vorsprung auf Tim Smeenge (Hol) hat. Bester Österreicher war wieder Jakob Reiter (OÖ) als Fünfter.

Nina Mosser (links) hält bei den Elite-Frauen Österreichs Fahne in der Gesamtwertung als Zweite ...
Nina Mosser (links) hält bei den Elite-Frauen Österreichs Fahne in der Gesamtwertung als Zweite hoch.(Bild: Alpentour Trophy)

Alpentour 2026

Sonntag: 4. Etappe/Schafalm (Zeitfahren)
11 Kilometer / 1.100 Höhenmeter
Start: 09:30 Uhr (1. Fahrer)/Ziel: ca. 12:30 Uhr

Bei den Damen radelte Tanja Priller einmal mehr der Konkurrenz davon. „Ich bin das Ganze sehr taktisch angegangen, wollte nicht überziehen, konnte aber wieder Zeit herausfahren“, freute sich die Deutsche, die satte elf Minuten vor Nina Moser liegt. „Es war ein zäher Tag, weil die Anstiege so brutal sind. Mit dem Ergebnis bin ich sehr happy“, meinte die in Graz lebende Kärntnerin. Am Sonntag (ab 9.30) steigt das große Finale. Von Schladming geht es rauf zur Schafalm. Das Einzelzeitfahren geht über elf km und 1100 Höhenmeter.

Die Kids gaben beim City Sprint alles!
Die Kids gaben beim City Sprint alles!(Bild: Alpentour Trophy)

Für Begeisterung in Schladming sorgten nicht nur die dritte Etappe und der One-Day-Marathon, der auf zwei Strecken ausgetragen wurde, sondern auch das Nachwuchsrennen, der City Sprint, wo die Kinder von 15 Jahren und jünger am Hauptplatz ihre Rennen bestritten. 

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