Tennis LIVE UPDATES
LIVE NOW: Tagger vs. Zakharova in Eastbourne
Von krone Sport
Up-and-coming tennis prospect Lilli Tagger kicks off the grass-court season today! The 18-year-old from East Tyrol will face Russia’s Anastasia Zakharova in the first round of qualifying at the WTA 250 tournament in Eastbourne, UK. We’re currently reporting live (see ticker below).
Here’s the LIVE TICKER:
Tagger, seeded 11th in qualifying, is currently ranked 84th in the world, placing her slightly higher than Zakharova, who is ranked 90th. The 18-year-old Austrian and the 24-year-old Russian have never faced each other before.
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