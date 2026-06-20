Schwarz und Rot starten in Neunkirchen Sparkurs

„Krone“-Leser wussten es bereits. Doch heute wurde offiziell bekanntgegeben, dass in Neunkirchen (NÖ) eine große Koalition demnächst die Arbeit aufnimmt. Uns es gibt scheinbar eine Menge zu tun...
„Das Ergebnis ist das, was sich die Bürger gewünscht haben. Wir sind uns bei vielen Themen einig, das wird eine fruchtbare Zusammenarbeit“, erklärte gestern, Samstag, Bürgermeister Peter Teix in Neunkirchen. Nach der vom politischen Mitbewerbern vom Zaun gebrochenen Neuwahl am 31. Mai steht nun fest, dass Teix weiterhin die Stadtregierung anführen wird.
Die Arbeitsliste von ÖVP und SPÖ
Neben ÖVP-Bürgermeister Teix wird SPÖ-Politiker Günther Kautz als Vizebürgermeister mitregieren. Schwarz/Rot hat auch bereits eine umfangreiche Themenliste vereinbart. Dabei geht es um die weitere finanzielle Sanierung des maroden Stadtbudgets ebenso wie um die Entwicklung und Belebung der Innenstadt sowie die Punkte „Gesundheitsversorgung samt der Aktion gesunde Gemeinde“ und „Einbindung der Jugend“.
Wir wollen Ruhe, Verlässlichkeit und eine neue politische Kultur in die Stadtpolitik bringen.
meinen unisono ÖVP-Bürgermeister Peter Teix und Vizebürgermeister Günther Kautz (SPÖ)
Vizebürgermeister Kautz zur Zusammenarbeit der praktisch gleich großen Parteien (nur neun Stimmen Unterschied am 31. Mai): „Es wird eine politische Partnerschaft auf Augenhöhe.“
Auf Kautz wartet übrigens eine der Hauptaufgaben: Er wird in der neuen Stadtregierung für das Finanz-Ressort, das bisher Armin Zwazl (ÖVP) innehatte, zuständig sein.
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