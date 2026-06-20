Schwarz und Rot starten in Neunkirchen Sparkurs

„Das Ergebnis ist das, was sich die Bürger gewünscht haben. Wir sind uns bei vielen Themen einig, das wird eine fruchtbare Zusammenarbeit“, erklärte gestern, Samstag, Bürgermeister Peter Teix in Neunkirchen. Nach der vom politischen Mitbewerbern vom Zaun gebrochenen Neuwahl am 31. Mai steht nun fest, dass Teix weiterhin die Stadtregierung anführen wird.