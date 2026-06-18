Bald ist neuer Bürgermeister nach Wahl in Sicht

Sorgen bereitet Teix dieses Szenario jedoch nicht. „Diese Angst habe ich nicht“, sagt er selbstbewusst. Auch über eine Halbzeitlösung, bei der sich zwei Parteien das Bürgermeisteramt teilen, will er nicht diskutieren. Ebenso wenig kann er sich die Rolle des Vizebürgermeisters vorstellen. Für ihn ist klar: Wer bei der Wahl vorne liegt, sollte auch Bürgermeister werden. Seine Begründung bringt er mit einem sportlichen Vergleich auf den Punkt: „Es gibt auch keine Halbzeitmedaille.“