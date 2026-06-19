Schwarz/rote Stadtregierung in Neunkirchen fixiert

Auch wenn beide Parteien auf eine Pressekonferenz am Samstag verweisen: In Neunkirchen scheint nach der Gemeinderatswahl eine Koalition zwischen ÖVP und SPÖ paktiert.
Bei der von der Opposition vom Zaun gebrochenen Wahl ging Bürgermeister Peter Teix mit einer hauchdünnen Mehrheit vor den Sozialdemokraten ins Ziel. Schon am Wahlabend meinte er: „Wir wollen möglichst schnell wieder für Neunkirchen arbeiten.“
Diese angekündigte Arbeit dürfte mit einer Zusammenarbeit mit der SPÖ möglich sein. Obwohl beide Parteien offiziell noch schweigen, dürfte Teix das Amt als Stadtchef behalten. SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz wird wohl einen Sitz als Vizebürgermeister erhalten.
Der FPÖ, die nach personellen Streitigkeiten mit einem beinahe komplett neuen Team angetreten ist, bleibt in diesem Fall die Oppositionsrolle. Ebenfalls auf der Oppositionsbank Platz nehmen die Liste „Wir für Neunkirchen“ und die Grünen.
Polit-Insider meinten: „Die große Koalition in der Stadt wird künftig ein Gegenpol zur schwarz-blauen Landesregierung in St. Pölten sein.“
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