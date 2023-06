Wenn er bellte: Hund mit Stromschlägen gequält

Behörden nun am Zug

Von der Polizei wurde zunächst das Halsband sichergestellt und die Kette abmontiert. Die ebenfalls alarmierte Amtstierärztin, die von einer schweren Form der Tierquälerei spricht, sah sich die Wohnung an und ordnete vorerst mündlich Verbesserungsmaßnahmen bei der Hundehaltung an. Den Sachkundenachweis zur Haltung des sogenannten Listenhundes konnte die Halterin trotz mehrmaliger Aufforderung übrigens nicht vorlegen. Im Anschluss an die Erhebungen erging ein Bericht an die Staatsanwaltschaft und die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft, die über weitere Schritte entscheiden.