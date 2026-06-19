Bei brütender Hitze über 70 Kilometer im Sattel!

„Es war brutal heiß, aber es ist auch für alle das Gleiche gewesen“, schnaufte die in Graz lebende Kärntnerin Mosser im Ziel und fügte an: „Du musst bei solchen Temperaturen schauen, dass du immer gut mit Wasser und Ernährung versorgt bist, dann klappt das auch. Ich freue mich, dass ich auf Rang zwei liege, aber es wartet noch viel hier.“ Am Samstag nämlich die Königsetappe mit fünf harten Anstiegen über die Reiteralm. 60 Kilometer und 2.600 Höhenmeter umfasst der nächste brutale Abschnitt. Bei den Elite-Herren geht Jakob Reiter, am Freitag Fünfter, als bester Österreicher im Feld in die nahende nächste „Tortour“.

