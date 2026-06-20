Wärmerechnung: Mögliche Einigung dank Musterbrief

Eine überhöhte Nachzahlung bei den Wärmekosten dürfte durch Falschbuchung entstanden sein. Schon das Musterschreiben der Arbeiterkammer könnte in einem aktuellen Fall zur Lösung führen.
Bei einer Wohnanlage mit 22 Einheiten kam es unterjährig zum Wechsel des Wärmelieferanten. Bei der Schlussabrechnung dann der Schock: Nachzahlungen von bis zu 1000 Euro.
„Von den 45.000 Euro Gesamtkosten für die Heizung und Warmwasser erscheint uns zum aktuellen Zeitpunkt ein Betrag von über 20.000 Euro nicht gerechtfertigt“, erklärt Michael Tschamer, Kärntner Arbeiterkammer. „Daher haben wir den Mietern ein Musterschreiben zur Verfügung gestellt.“
Anfragen und Terminvereinbarungen zum Betriebskostencheck von 1. Juni bis 31. Juli per E-Mail an bkcheck@akktn.at oder unter 050 477-6000.
Alle Informationen: www.kaernten.arbeiterkammer.at/wohnen. Dort können die Unterlagen direkt hochgeladen werden.
Diese Serie ist eine Initiative der Arbeiterkammer Kärnten, des Landes Kärnten und der „Kärntner Krone“ – unter der Wahrung der vollen redaktionellen Unabhängigkeit.
Mit Erfolg: Am Dienstag leitete eine betroffene Mieterin eine Mail der Hausverwaltung weiter, in der eine „Falschbuchung“ als Grund angegeben und eine Rückabwicklung der Geldflüsse in Aussicht gestellt wurde.
„Wir werden in spätestens 14 Tagen nachfragen, ob sie bereits eine korrigierte Abrechnung erhalten haben“, so Tschamer. Wenn nicht, würde die AK selbst, mit Vollmacht, tätig werden.
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