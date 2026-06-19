Regenbogen-Schutzweg in Graz schwarz übermalt

Auch der Grazer Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner verurteilt den Vandalismus: „Den Regenbogenzebrastreifen als Symbol der LGBTQIA+-Community anzugreifen, zeigt, dass Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie in Graz leider noch lange nicht der Vergangenheit angehören. Dass ein erst vor wenigen Tagen im Pride-Month gesetztes Zeichen für Offenheit einfach übersprüht wird, ist schockierend und nicht zu akzeptieren.“